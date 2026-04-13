Svet

BRISEL LIKUJE ZBOG MAĐARA: Ursula fon der Lajen već smislila kako da ostvari planove EU

Срна

13. 04. 2026. u 14:02

EVROPSKA komisija počeće da radi sa novim mađarskim vlastima na reformama i uklanjanju blokade finansiranja Mađarske u EU, izjavila je predsednica Komisije Ursula fon der Lajen.

БРИСЕЛ ЛИКУЈЕ ЗБОГ МАЂАРА: Урсула фон дер Лајен већ смислила како да оствари планове ЕУ

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

 - Za mene je veoma važno to što ćemo intenzivno raditi sa novom mađarskom vladom na reformama koje treba sprovesti i sredstvima koja treba da se isporuče, jer mađarski narod to zaslužuje - rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare, piše RIA.

Opoziciona stranka Tisa pobedila je juče na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Očekuje se da lider Tise Peter Mađar bude imenovan za premijera Mađarske početkom maja.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU