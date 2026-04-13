BRISEL LIKUJE ZBOG MAĐARA: Ursula fon der Lajen već smislila kako da ostvari planove EU

EVROPSKA komisija počeće da radi sa novim mađarskim vlastima na reformama i uklanjanju blokade finansiranja Mađarske u EU, izjavila je predsednica Komisije Ursula fon der Lajen.

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

- Za mene je veoma važno to što ćemo intenzivno raditi sa novom mađarskom vladom na reformama koje treba sprovesti i sredstvima koja treba da se isporuče, jer mađarski narod to zaslužuje - rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare, piše RIA.

Opoziciona stranka Tisa pobedila je juče na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Očekuje se da lider Tise Peter Mađar bude imenovan za premijera Mađarske početkom maja.

