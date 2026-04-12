Hapšenja i istraga

KRVAVA TUČA U KNEZ MIHAJLOVOJ: Muškarac (35) uznemiravao devojku (28), pa ga unakazio njen dečko (36)

В. Н.

12. 04. 2026. u 11:11

SINOĆ oko 21.20, ispred TC Rajićeva, povređen muškarac (35) kada su ga fizički i oštrim predmetom napali muškarac (36) i devojka (28), saznaju "Novosti".

Foto: Credit: Milos Miskov / AFP / Profimedia

Kako saznajemo, sumnja se da je napadnuti muškarac prethodno uznemiravao devojku.  

Na Urgentnom centru su mu konstatovane teške telesne povrede, a protiv muškarca i devojke se pokreće krivični postupak u redovnom postupku za izvršeno krivično delo teške telesne povrede.

