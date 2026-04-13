"TRAMP JE LUD!" Nezadovoljstvo postupcima američkog predsednika se polako širi, postao im je prevelik teret
BIVŠI direktor CIA-e Džon Brenan pridružio se sve većoj grupi zvaničnika koji pozivaju da se predsednik SAD Donald Tramp smeni zbog toga što nije sposoban za tu funkciju.
Brenan je čak naveo i da je 25. amandman američkog ustava, koji se odnosi na prisilno smenjivanje sa funkcije, napisan imajući u vidu Donalda Trampa.
Brenan, koji je bio na čelu američke špijunske agencije tokom predsedništva Baraka Obame, rekao je u subotu za "MC How" da Trampove nedavne burne izjave o uništavanju iranske civilizacije i opasnosti koju je predstavljao za toliko života zaslužuju njegovo smenjivanje.
- Ova osoba je očigledno poremećena. Mislim da je 25. amandman napisan imajući u vidu Donalda Trampa - naveoje Brenan.
On je takođe naveo da je Tramp prevelik teret da bi mu se dozvolilo da nastavi da bude vrhovni komandant, sa ogromnom vatrenom moći na raspolaganju, uključujući i američki nuklearni arsenal.
Prema njegovim rečima, Tramp koji je davao burne izjave o uništavanju iranske civilizacije "očigledno je lud".
Komentari bivšeg direktora CIA stavili su ga u prvi plan u okviru sve veće debate o Trampovoj odluci da krene u rat sa Iranom i njegovim sve nasilnijim pretnjama da će toj zemlji naneti masovno uništenje.
Dana 7. aprila, Tramp je upozorio da će "čitava iranska civilizacija umreti večeras" ako iranski režim ne ispuni njegov ultimatum, što je pretnja za koju je Brenan rekao da nagoveštava raspoređivanje nuklearnih kapaciteta.
Kako je Tramp pojačao svoju agresivnu i psovkama ispunjenu retoriku, sve veći broj demokrata je jasno počeo da pominje primenu 25. amandmana.
Reč je o meri, ugrađenoj u američki ustav 1967. godine, a koja omogućava potpredsedniku i većini kabineta da smene predsednika na osnovu toga što je "nesposoban da obavlja ovlašćenja i dužnosti svoje funkcije“.
Više od 70 demokrata u Kongresu pozvalo je na primenu amandmana, prema poslednjim podacima NBC News-a.
Ipak, šanse da se to zaista dogodi su blizu nule, s obzirom na čvrstu lojalnost koju Trampu i dalje pokazuju njegov potpredsednik, Džej Di Vens, i ceo njegov kabinet, preneo je Gardijan.
Preporučujemo
REAKCIJA VATIKANA: Oglasili se povodom skandaloznih izjava Trampa na račun pape
13. 04. 2026. u 11:24
TRAMP KIPTI OD BESA: Trošenje biliona dolara na NATO radi odbrane od Rusije je smešno
13. 04. 2026. u 07:55
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
