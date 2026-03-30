O POROĐAJU NI REČI: Postupak protiv M. K. osumnjičene za smrt bebe u Novom Sadu

OSUMNjIČENA za smrt svog muškog novorođenčeta, M. K. (40), na glavnom pretresu u Višem sudu u Novom Sadu, izjavila je da je svesna šta joj se stavlja na teret, ali da ne želi o tome da se govori.

Ona se sumnjiči za teško ubistvo bebe čije je beživotno telo nađeno 20. oktobra 2025, na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu.

Nije želela da ogovara ni na pitanja tužioca Jelene Stojaković Mustakas da li je pre porođaja odlazila kod lekara, ali je navela da je privatno odlazila kod psihijatra.

Iako privilegovani svedok, Tanja K., majka osumnjičene M. K. je kazala da je o svemu što se dogodilo pročitala u novinama, ali i da joj je jedna rođaka javila, i da je odmah pomislila da je to njena ćerka.

- Otišla sam u policiju i dala izjavu i rekla im kakvo je njeno zdravstveno stanje i o životu moje ćerke - kazala je majka sudskom veću kojem predsedava sudija Vladimir Pecovski. - Ona je bila dobro do prvog porođaja, a nakon toga sam primetila da se ponaša drugačije, da je nervozna. Nekoliko puta smo zvali policiju, ali oni nisu mogli ništa da učine, uz obrazloženje da nije uradila ništa protivzakonito. Pila je lekove, ali je u više navrata prestajala sa terapijom.

Prema svedočenju njene majke, M. K. je sa sinom i suprugom izvesno vreme bila u Švedskoj, a onda se sa detetom vratila u Novi Sad. Menjala je brave na stanovima u kojima je živela, a zet je u prisustvu policije uzeo dete i vratio se u Švedsku.

Gledani snimci sa kamera U VELIKOJ sudnici, su emitovani snimci sa video-nadzora u zgradi u Bulevaru cara Lazara 48, gde se osumnjičena porodila u noći između 19. i 20. oktobra prošle godine, i kako je živo novorođenče uhvatila za levu nogu i iznela napolje, i ostavila na travi pored trotoara, gde je i nađeno kasnije bez znakova života. Na snimcima se vidi i kako je posle porođaja, ušla u zgradu u Lovćenskoj 9. gde je nađena. Osumnjičena M. K. nije želela da gleda snimke, niti ih je komentarisala.

- Odbijala je da se leči, retko je dolazila kod nas, a kada je bila prošlog juna da me vidi, pitala sam je da li je trudna, ali je ona negirala. Mislim da nije ni bila svesna da je u drugom stanju - rekla je Tanja K. - Kad nije pila lekove, razbijala je telefone. Prijavljivala sam i Centru za socijalni rad, ali nisu mogli ni oni ništa da učine, jer nisu mogli da je nađu. Obraćala sam se i policiji, ali su mi rekli da ja ne mogu tu ništa ako ona odbija da se leči.

Predstavljajući nalaz tima veštaka, Marija Panić, psihijatar, kazala je da s obzirom na to da je kod osumnjičene reč o trajnoj duševnoj bolesti, bila joj je isključena sposobnost shvatanja dela i da upravlja svojim postupcima. Trudnoća je, kako je kazala ovaj veštak, dovela do pogoršanja njenog psihičkog stanja.

Inače, Više javno tužilaštvo je predložilo da se M. K. izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.