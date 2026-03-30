Zločin

DEVOJKA IZBODENA NOŽEM: Jeziv zločin u Humskoj

Jelisaveta Ljutić

30. 03. 2026. u 21:41

VEČERAS, nešto posle 21 sat, u beogradski Urgentni centar primljena je jedna devojka sa više ubodnih rana po telu.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Kako saznajemo, nju je navaodno, napao muškarac u Humskoj ulici i nožem joj je naneo teške povrede.

Devojka je u teškom stanju i vozilom Hitne pomoći prevezena je u UC, na odeljenje reanimacije.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

