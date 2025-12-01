VOZAČ AUTOMOBILA NA REANIMACIJI: Detalji teške saobraćajne nezgode u Beogradu - Vozilo potpuno smrskano, spasioci ga jedva izvukli

OKO devet časova jutros došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se vozač automobila zakucao i podvukao pod tramvaj u Bulevaru kralja Aleksandra.

Foto SK

Vozač automobila teško je povređen, a ekipe koje su ga spašavale jedva su ga izvukli iza smrskanoga automobila. Tramvajski saobraćaj u ovom bulevaru bio je obustavljen u oba smera, a ponovo je pušten nešto pre 11 časova.

Tramvaj koji je učestvovao u ovoj saobraćajnoj nesreći saobraća sa liniji broj 7, a automobil je marke "škoda", piše Blic.

Nakon udesa tramvaj je izleteo iz šina. Sve se desilo preko puta Elektrotehničkog fakulteta u smeru ka centru grada.

Nakon što su spasioci izvukli vozača iz smrskanog automobila, prebačen je u Urgentni centar, gde je, kako saznaje Blic, hitno primljen na odeljenje reanimacije. U toku je dijagnostika.

U tramvaju niko nije povređen.

Uz pomoć specijalnih vozila, ekipa GSP pokušava da tramvaj vrati na šine.

Tramvajski saobraćaj ponovo je uspostavljen nešto pre 11 časova.

(Blic)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”