Nesreće

VOZAČ AUTOMOBILA NA REANIMACIJI: Detalji teške saobraćajne nezgode u Beogradu - Vozilo potpuno smrskano, spasioci ga jedva izvukli

Ana Đokić

01. 12. 2025. u 13:00

OKO devet časova jutros došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se vozač automobila zakucao i podvukao pod tramvaj u Bulevaru kralja Aleksandra.

ВОЗАЧ АУТОМОБИЛА НА РЕАНИМАЦИЈИ: Детаљи тешке саобраћајне незгоде у Београду - Возило потпуно смрскано, спасиоци га једва извукли

Foto SK

Vozač automobila teško je povređen, a ekipe koje su ga spašavale jedva su ga izvukli iza smrskanoga automobila. Tramvajski saobraćaj u ovom bulevaru bio je obustavljen u oba smera, a ponovo je pušten nešto pre 11 časova.

Tramvaj koji je učestvovao u ovoj saobraćajnoj nesreći saobraća sa liniji broj 7, a automobil je marke "škoda", piše Blic.

Nakon udesa tramvaj je izleteo iz šina. Sve se desilo preko puta Elektrotehničkog fakulteta u smeru ka centru grada.

Nakon što su spasioci izvukli vozača iz smrskanog automobila, prebačen je u Urgentni centar, gde je, kako saznaje Blic, hitno primljen na odeljenje reanimacije. U toku je dijagnostika.

U tramvaju niko nije povređen.

Uz pomoć specijalnih vozila, ekipa GSP pokušava da tramvaj vrati na šine.

Tramvajski saobraćaj ponovo je uspostavljen nešto pre 11 časova.

(Blic)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBEZGLAVLJENA DEVOJKA, IZGORELO DETE, RAZNETA RUKA: Svedoci o strahotama hrvatskog napada na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti
Suđenja

0 0

OBEZGLAVLJENA DEVOJKA, IZGORELO DETE, RAZNETA RUKA: Svedoci o strahotama hrvatskog napada na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti

NOĆILI smo na poljani pre Bosanskog Petrovca, uzeo sam komšijin automobil i povezao njegovu porodicu, suprugu i dvoje dece i dete iz košiluka, a on je povezao komšijin traktor. Prošli smo Petrovac i kolona se pružala u obe trake u istom pravcu ka Ključu, sve je bilo zakrčeno. Video sam avion na horizontu, kako dolazi iz pravca Ključa, leteo je nisko ne više od 200 metara visine, uradio je neki manevar, kao da se vrti oko svoje ose, bio je to "mig 21" i ispravio se za raketiranje. Video sam da ispaljuje buktinje, plamene lopte, koje idu ka vozilu. Gurnuo sam komšinicu da zalegne i prva detonacija je bila na pet, šest metara ispred auta. Ja je nisam ni čuo, samo sam video vatru, palmen, puno dima, prašine i kamenja.

01. 12. 2025. u 20:50

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi