VOZAČ AUTOMOBILA NA REANIMACIJI: Detalji teške saobraćajne nezgode u Beogradu - Vozilo potpuno smrskano, spasioci ga jedva izvukli
OKO devet časova jutros došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se vozač automobila zakucao i podvukao pod tramvaj u Bulevaru kralja Aleksandra.
Vozač automobila teško je povređen, a ekipe koje su ga spašavale jedva su ga izvukli iza smrskanoga automobila. Tramvajski saobraćaj u ovom bulevaru bio je obustavljen u oba smera, a ponovo je pušten nešto pre 11 časova.
Tramvaj koji je učestvovao u ovoj saobraćajnoj nesreći saobraća sa liniji broj 7, a automobil je marke "škoda", piše Blic.
Nakon udesa tramvaj je izleteo iz šina. Sve se desilo preko puta Elektrotehničkog fakulteta u smeru ka centru grada.
Nakon što su spasioci izvukli vozača iz smrskanog automobila, prebačen je u Urgentni centar, gde je, kako saznaje Blic, hitno primljen na odeljenje reanimacije. U toku je dijagnostika.
U tramvaju niko nije povređen.
Uz pomoć specijalnih vozila, ekipa GSP pokušava da tramvaj vrati na šine.
Tramvajski saobraćaj ponovo je uspostavljen nešto pre 11 časova.
(Blic)
BONUS VIDEO:
“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”
Preporučujemo
DEVOJKA (25) ISPALA IZ AUTOMOBILA Teška nesreća u Beogradu
30. 11. 2025. u 07:28
HITNA POMOĆ: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata
27. 11. 2025. u 07:22
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)