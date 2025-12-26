Nesreće

ZADOBIO POVREDE GLAVE: Poznato stanje vozača elektičnog skutera, jutros povređenog u saobraćajnoij nesreći u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

26. 12. 2025. u 13:13

U URGENTNI centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, jutros je, kako navode u ovoj zdravstvenij ustanovi, primnljen pacoijent, muškarac sa povredama glave zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.

ЗАДОБИО ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ: Познато стање возача електичног скутера, јутрос повређеног у саобраћајноиј несрећи у Новом Саду

N.Karlić

U trenutku sačinjavanja  ovog izveštaja, kako navode u Službi za odnose s javnošću u ovoj zdravtsvenoju ustanovi, nakon sprovedene kompletne dijagnostike i ukazane lekarske pomoći, pacijent je sedoran, endotrahealno intubiran i postavljen na mehaničku ventilaciju pluća.

- Smešten je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV rado daljeg knzervativnog lečenja.

Za sada nepoznati muškarac, koji je upravljao električnim skuterom,  kako smo ranije objavili,  oboren je jutros u Futoškoj ulici, neešto posle 7.30 sati.  Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu ga je posle zvrinjavanja na licu mesta prevezla u Urgentni centar sa poltraumatskim povredama u besvesnom stanju.

