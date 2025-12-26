ZADOBIO POVREDE GLAVE: Poznato stanje vozača elektičnog skutera, jutros povređenog u saobraćajnoij nesreći u Novom Sadu

U URGENTNI centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, jutros je, kako navode u ovoj zdravstvenij ustanovi, primnljen pacoijent, muškarac sa povredama glave zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.

N.Karlić

U trenutku sačinjavanja ovog izveštaja, kako navode u Službi za odnose s javnošću u ovoj zdravtsvenoju ustanovi, nakon sprovedene kompletne dijagnostike i ukazane lekarske pomoći, pacijent je sedoran, endotrahealno intubiran i postavljen na mehaničku ventilaciju pluća.

- Smešten je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV rado daljeg knzervativnog lečenja.

Za sada nepoznati muškarac, koji je upravljao električnim skuterom, kako smo ranije objavili, oboren je jutros u Futoškoj ulici, neešto posle 7.30 sati. Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu ga je posle zvrinjavanja na licu mesta prevezla u Urgentni centar sa poltraumatskim povredama u besvesnom stanju.

