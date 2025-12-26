ZADOBIO POVREDE GLAVE: Poznato stanje vozača elektičnog skutera, jutros povređenog u saobraćajnoij nesreći u Novom Sadu
U URGENTNI centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, jutros je, kako navode u ovoj zdravstvenij ustanovi, primnljen pacoijent, muškarac sa povredama glave zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.
U trenutku sačinjavanja ovog izveštaja, kako navode u Službi za odnose s javnošću u ovoj zdravtsvenoju ustanovi, nakon sprovedene kompletne dijagnostike i ukazane lekarske pomoći, pacijent je sedoran, endotrahealno intubiran i postavljen na mehaničku ventilaciju pluća.
- Smešten je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV rado daljeg knzervativnog lečenja.
Za sada nepoznati muškarac, koji je upravljao električnim skuterom, kako smo ranije objavili, oboren je jutros u Futoškoj ulici, neešto posle 7.30 sati. Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu ga je posle zvrinjavanja na licu mesta prevezla u Urgentni centar sa poltraumatskim povredama u besvesnom stanju.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
APELACIONI SUD DONEO REŠENjE: Trajno odzet deo Šarićeve imovine
26. 12. 2025. u 19:17
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)