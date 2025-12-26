CRNE SLUTNJE PENTAGONA: Novi kineski lovci postići će neviđene uspehe na globalnim tržištima (VIDEO)
GODIŠNjI izveštaj Ministarstva odbrane SAD Kongresu o kineskim vojnim sposobnostima istakao je da su sve sposobniji novi lovci zemlje koji se nude za izvoz spremni da zauzmu dominantnije pozicije na globalnim tržištima.
Izvoz kineskih lovaca je istorijski ostao ograničen i tokom Hladnog rata i u posthladnoratovskoj eri, iako je zemlja spremna da bude prva na svetu koja će uvesti lovce šeste generacije, i pošto je premašila projekcije stručnjaka uspesima svog programa stelt lovaca J-20, ugled koji uživa njena industrija lovačkog vazduhoplovstva mogao bi značajno da promeni ovo. Kineski sistemi protivvazdušne odbrane već su postigli velike uspehe u prodoru na nova tržišta širom Azije, Afrike i Istočne Evrope, a posebno sistem dugog dometa HQ-9B pokazuje niz važnih prednosti u odnosu na svoje zapadne i ruske kolege. Prodaja jeftinog lakog lovca JF-17 takođe je dobila na zamahu, a izveštaj Ministarstva odbrane se usko poklopio sa objavljenim novim sporazumom o opremanju Libijske nacionalne armije.
Uz ulazak u službu J-35, izvoz kineskih lovaca je postigao dve posebno važne prekretnice u 2025. godini. U maju je objavljeno da je jedini strani operater J-10C, Pakistansko ratno vazduhoplovstvo, postigao velike uspehe u obaranju više lovaca indijskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva, uključujući jedan do četiri novonabavljena francuska Rafala, što će, prema predviđanjima, podstaći značajno strano interesovanje za avion. Pet meseci kasnije, 16. oktobra, indonežanski ministar odbrane Sjafri Sjamsoedin i više drugih lokalnih zvaničnika potvrdili su da je Ministarstvo odbrane naručilo nabavku 42 lovca J-10C, nakon godina neizvesnosti u vezi sa budućim sastavom flote zemlje.
Indonezijske porudžbine su usledile nakon godina kontinuiranog pritiska na zemlju od strane zemalja Zapadnog bloka da otkaže planirane nabavke ruskih lovaca Su-35, koji su naručeni 2018. godine. Znatno naprednija avionika i naoružanje J-10C od ruskog aviona i mnogo niži troškovi održavanja bili su glavni faktori u njegovu korist. Iako je mnogo lakši avion sa manje od polovine snage motora, J-10C je pokazao sposobnost da udobno nadmaši Su-35 u borbi vazduh-vazduh. Ovo, u kombinaciji sa nedostatkom ekvivalenta Zakonu Sjedinjenih Država o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija, prema kojem klijenti ruskog naoružanja moraju biti sankcionisani, ima potencijal da omogući J-10C da privuče veliko interesovanje klijenata koji su ranije nabavljali ruske lovce.
J-35 je drugi kineski tip lovaca pete generacije koji je uveden u upotrebu, nakon težeg i mnogo dužeg dometa lovca za vazdušnu nadmoć J-20 koji je ušao u upotrebu 2017. godine. Pošto J-20 nikada nije ponuđen za izvoz, J-35 je tek drugi tip lovaca svoje generacije koji je ušao na globalna tržišta. Iako je Pakistan izrazio značajno interesovanje, a Egipat se navodno smatra potencijalnim klijentom nakon nepotvrđenih porudžbina za lovce J-10C, očekuje se da će mogućnost ulaska na tržišta arapskih zemalja Zaliva ostati ograničena zbog uticaja i pritiska SAD i Zapada na regionalne države. Ograničena sposobnost Kine i dokazani nedostatak spremnosti da vrši politički i ekonomski pritisak na zemlje širom sveta ili da se suprotstavi pritisku Zapada, očekuje se da će ograničiti sposobnost njenih boraca da steknu pritisak na mnogim ključnim tržištima, kao što su region Zaliva ili veći deo jugoistočne Azije, zbog pokazane efikasne sposobnosti država Zapadnog bloka da koriste pritisak kako bi značajno uticale na odluke zemalja o nabavci oružja.
(militarywatchmagazine.com)
