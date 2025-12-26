(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, među poginulima i tinejdžer
TRI osobe, uključujući tinejdžera, poginule su u frontalnom sudaru na auto-putu u Lenjingradskoj oblasti, javio je izvor REN TV.
Nesreća se dogodila na prvom kilometru auto-puta Pargolovo-Ogonki u Viborškom okrugu, saopštilo je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.
Još jedna osoba je hospitalizovana. Uzrok nesreće se istražuje.
