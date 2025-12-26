Svet

(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, među poginulima i tinejdžer

Novosti online

26. 12. 2025. u 16:35

TRI osobe, uključujući tinejdžera, poginule su u frontalnom sudaru na auto-putu u Lenjingradskoj oblasti, javio je izvor REN TV.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ФОТО) Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу, међу погинулима и тинејџер

FOTO: Depositphotos

Nesreća se dogodila na prvom kilometru auto-puta Pargolovo-Ogonki u Viborškom okrugu, saopštilo je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.

Još jedna osoba je hospitalizovana. Uzrok nesreće se istražuje.

