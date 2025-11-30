DEVOJKA (25) ISPALA IZ AUTOMOBILA Teška nesreća u Beogradu

U BEOGRADU, noćas oko 2 sata i 15 minuta, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povređena devojka od oko 25 godina. Prema prvim informacijama, devojka je ispala iz vozila tokom udesa pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i teško povređenu devojku prevezle u Urgentni centar, gde je primljena bez svesti.

Kako se saznaje, imala je vidljive hematome na kolenima, kao i krvarenje u predelu glave, zbog čega je hitno zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda niti da li je životno ugrožena.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće se detaljno utvrđuju.

