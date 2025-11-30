DEVOJKA (25) ISPALA IZ AUTOMOBILA Teška nesreća u Beogradu
U BEOGRADU, noćas oko 2 sata i 15 minuta, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povređena devojka od oko 25 godina. Prema prvim informacijama, devojka je ispala iz vozila tokom udesa pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.
Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i teško povređenu devojku prevezle u Urgentni centar, gde je primljena bez svesti.
Kako se saznaje, imala je vidljive hematome na kolenima, kao i krvarenje u predelu glave, zbog čega je hitno zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda niti da li je životno ugrožena.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće se detaljno utvrđuju.
(Kurir)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
STRADALI DETE I MUŠKARAC: Dve teške saobraćajne nesreće na istom delu auto-puta
30. 11. 2025. u 07:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)