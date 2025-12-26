HAOS U TIMU ERGINA ATAMANA: Košarkaše Panatinaikosa "pokosio" virus, čak osmorica van terena
Utakmica između Panatinaikosa i Marusija treba da bude odigrana 27. decembra, međutim dovodi se u pitanje hoće li se uopšte odigrati taj meč zato što je stanje u taboru "zelenih" kritično.
Naime, čak osmorici igrača Zelenih i trojici članova stručnog štaba, dijagnostikovan je grip tipa A, zbog čega je zatraženo odlaganje gradskog derbija u grčkom šampionatu.
Ono što je još veći problem za PAO je to što ima samo nedelju dana do velikog derbija i meča sa Olimpijakosem u Evroligi, na kom će "zeleni" biti domaćini.
