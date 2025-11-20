NASTRADALA ŽENA: Saobraćajna nesreća na putu Kraljevo-Kruševac
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila danas, oko 17.30, u mestu Vrba, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, nastradala je šezdesetdevetogodišnja žena iz susedne Ratine.
Na nju je, kako saznajemo, naleteo „fijat doblo“ dok je pešice prelazila ovu veoma prometnu magistralnu deonicu van pešačkog prelaza.
Nesrećna žena je ubrzo podlegla zadobijenim povredama, a više okolnosti pod kojima se ova nesreća dogodila biće poznato nakon istrage.
Preporučujemo
AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJKU U KALUĐERICI: Krvave glave prevezena u Urgentni
20. 11. 2025. u 17:21
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće
20. 11. 2025. u 07:15
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)