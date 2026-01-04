HEROJSKI ODLAZAK U VEČNOST: Stefan spasao ljude iz plamena, pa poginuo u strašnom požaru u Švajcarskoj
STEFAN Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav.
Kako pišu strani mediji, Stefan je spasao nekoliko gostiju iz plamena pre nego što je i sam poginuo.
Tokom proslave Nove godine 1. januara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u u švajcarskom skijalištu Kran-Montana izbio je požar u kojem je stradalo mnogo ljudi.
U požaru je poginulo najmanje oko 40 ljudi. Oko 120 ljudi je povređeno.
Identifikacija tela traje, a među stradalima su mladi ljudi, uključujući tinejdžere.
