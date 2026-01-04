Nesreće

HEROJSKI ODLAZAK U VEČNOST: Stefan spasao ljude iz plamena, pa poginuo u strašnom požaru u Švajcarskoj

Novosti online

04. 01. 2026. u 15:36

STEFAN Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Kako pišu strani mediji, Stefan je spasao nekoliko gostiju iz plamena pre nego što je i sam poginuo.

Tokom proslave Nove godine 1. januara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u u švajcarskom skijalištu Kran-Montana izbio je požar u kojem je stradalo mnogo ljudi. 

U požaru je poginulo najmanje oko 40 ljudi. Oko 120 ljudi je povređeno. 

Identifikacija tela traje, a među stradalima su mladi ljudi, uključujući tinejdžere. 

