TELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ DUNAVA: Stravičan prizor u Novom Sadu

В.Н. / Љ.П.

04. 01. 2026. u 15:45

NA Dunavu u blizini Novog Sada, nedaleko od novog mosta u okviru Fruškogorskog koridora kod naselja Šangaj, izvučeno je telo za sada nepoznatog muškarca.

ТЕЛО МУШКАРЦА ИЗВУЧЕНО ИЗ ДУНАВА: Стравичан призор у Новом Саду

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije nisu poznate.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta po pozivu policije.

Na licu mesta je zatečen NN muškarac bez znakova života, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

(Telegraf)

