SAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD POJATA: Automobil se zakucao u bankinu
SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se na Moravskom koridoru, neposredno nakon Pojata, kada se automobil marke "mercedes" zakucao u bankinu.
Za sada nije poznato da li ima povređenih. Saobraćaj na ovom delu puta otežan je zbog snega, a ekipe sa dva kamiona trenutno posipaju so kako bi se olakšalo kretanje vozila.
Vozačima se savetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
Nižu se upozorenja
Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike.
Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.
U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.
(Informer)
