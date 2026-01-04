SAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD POJATA: Automobil se zakucao u bankinu

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se na Moravskom koridoru, neposredno nakon Pojata, kada se automobil marke "mercedes" zakucao u bankinu.

Foto SK

Za sada nije poznato da li ima povređenih. Saobraćaj na ovom delu puta otežan je zbog snega, a ekipe sa dva kamiona trenutno posipaju so kako bi se olakšalo kretanje vozila.

Vozačima se savetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Nižu se upozorenja

Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike.

Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.

U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.

(Informer)

