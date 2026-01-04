"TVOJ HEROJSKI ČIN TE KOŠTAO ŽIVOTA" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji je stradao u baru smrti (FOTO)

PRIJATELjI Stefana Ivanovića na društvenim mrežama opraštaju se od mladića koji je tragično stradao u požaru u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Foto: Printsreen/Društvene mreže

- Brate moj, počivaj u miru - napisao je Stefanov prijatelj uz fotografije nastradalog mladića i srceparajući tekst napisan na dva jezika:

Foto: Printscreen/Instagram

- Niko ti nikada neće moći dovoljno zahvaliti što si se bacio u vatru. Tvoj herojski čin koštao te je života. Nadam se da ćeš na drugom svetu dobiti najbolji mogući doček.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, tragične vesti potvrdila je Stefanova rođaka.

Porodica mladića prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.



