"TVOJ HEROJSKI ČIN TE KOŠTAO ŽIVOTA" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji je stradao u baru smrti (FOTO)
PRIJATELjI Stefana Ivanovića na društvenim mrežama opraštaju se od mladića koji je tragično stradao u požaru u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.
- Brate moj, počivaj u miru - napisao je Stefanov prijatelj uz fotografije nastradalog mladića i srceparajući tekst napisan na dva jezika:
- Niko ti nikada neće moći dovoljno zahvaliti što si se bacio u vatru. Tvoj herojski čin koštao te je života. Nadam se da ćeš na drugom svetu dobiti najbolji mogući doček.
Podsetimo, tragične vesti potvrdila je Stefanova rođaka.
Porodica mladića prethodno je poslala DNK uzorak.
Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.
- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.
(Kurir)
