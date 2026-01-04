MOMAK I DEVOJKA SE POSVAĐALI, PA BRUTALNO POTUKLI: Policija zatekla šok scenu u stanu u Beogradu
BEOGRADSKA policija zatekla je šokantnu scenu u jednom stanu, a nakon što su dobili prijavu komšija da se u zgradi čuje buka.
Prema nezvaničnim saznanjima, sve se odigralo sinoć na Paliluli, nakon što su komšije prijavile da se iz stana, u kojem su boravili muškarac i devojka J. M. (43) i N. M. (30), čuju kuknjava i jauci.
Kada je policija stigla na adresu, u stanu su zatekli muškarca i devojku sa vidljivim povredama. Takođe, u stanu su pronađeni i paketići u kojima je bila nepoznata materija, a koji su odneti na dalju proveru.
J. M. i N. M. su potom transportovani u zdravstvenu ustanovu gde su muškarcu konstatovane teške, a devojci lakše telesne povrede. U razgovoru sa policijom, J. M. i N. M. su rekli da su imali "malo burniju svađu" i da je došlo do fizičkog okršaja u kojem je, po svemu sudeći, muškarac izvukao deblji kraj.
Iako su oboje rekli da neće teretiti onog drugog zbog nanošenja povreda, protiv oboje će biti podneta krivična prijava.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
