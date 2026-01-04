Hapšenja i istraga

MOMAK I DEVOJKA SE POSVAĐALI, PA BRUTALNO POTUKLI: Policija zatekla šok scenu u stanu u Beogradu

Ana Đokić

04. 01. 2026. u 12:52

BEOGRADSKA policija zatekla je šokantnu scenu u jednom stanu, a nakon što su dobili prijavu komšija da se u zgradi čuje buka.

Foto SK

Prema nezvaničnim saznanjima, sve se odigralo sinoć na Paliluli, nakon što su komšije prijavile da se iz stana, u kojem su boravili muškarac i devojka J. M. (43) i N. M. (30), čuju kuknjava i jauci.

Kada je policija stigla na adresu, u stanu su zatekli muškarca i devojku sa vidljivim povredama. Takođe, u stanu su pronađeni i paketići u kojima je bila nepoznata materija, a koji su odneti na dalju proveru.

J. M. i N. M. su potom transportovani u zdravstvenu ustanovu gde su muškarcu konstatovane teške, a devojci lakše telesne povrede. U razgovoru sa policijom, J. M. i N. M. su rekli da su imali "malo burniju svađu" i da je došlo do fizičkog okršaja u kojem je, po svemu sudeći, muškarac izvukao deblji kraj.

Iako su oboje rekli da neće teretiti onog drugog zbog nanošenja povreda, protiv oboje će biti podneta krivična prijava.

