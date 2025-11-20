AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJKU U KALUĐERICI: Krvave glave prevezena u Urgentni
NA Smederevskom putu u Kaluđerici, u blizini autobuske stanice Stara Kaluđerica, danas je došlo do ozbiljnog saobraćajnog incidenta kada je automobil oborio pešaka na pešačkom prelazu.
U pitanju je mlađa ženska osoba koja je zadobila vidljive povrede glave i obilno krvari. Očevici navode da je scena bila veoma potresna i da su prolaznici odmah pritrčali u pomoć dok je neko pozvao hitne službe.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Grocke, koja je zbrinula povređenu i prevezla je u bolnicu. Zasad nije poznat stepen njenih povreda niti tačne okolnosti nesreće.
Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se obavlja otežano u ovom delu puta.
(Telegraf)
Preporučujemo
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće
20. 11. 2025. u 07:15
TINEJDžER SAV IZLOMLjEN PRIMLjEN U URGENTNI: Doživeo horor kod Ostružnice
19. 11. 2025. u 08:46
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)