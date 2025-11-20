Nesreće

AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJKU U KALUĐERICI: Krvave glave prevezena u Urgentni

В.Н.

20. 11. 2025. u 17:21

NA Smederevskom putu u Kaluđerici, u blizini autobuske stanice Stara Kaluđerica, danas je došlo do ozbiljnog saobraćajnog incidenta kada je automobil oborio pešaka na pešačkom prelazu.

АУТОМОБИЛ ПОКОСИО ДЕВОЈКУ У КАЛУЂЕРИЦИ: Крваве главе превезена у Ургентни

Foto: M. Anđela/Profimedia

U pitanju je mlađa ženska osoba koja je zadobila vidljive povrede glave i obilno krvari. Očevici navode da je scena bila veoma potresna i da su prolaznici odmah pritrčali u pomoć dok je neko pozvao hitne službe.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Grocke, koja je zbrinula povređenu i prevezla je u bolnicu. Zasad nije poznat stepen njenih povreda niti tačne okolnosti nesreće.

Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se obavlja otežano u ovom delu puta.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak
Suđenja

0 0

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak

RASPRAVLjALA sam se sa Dejanom ispred vrata mog stana i na kraju sam mu rekla da nemam ja šta sa njim da pričam. Okrenula sam se da uđem u kuću, a on me tada uhvatio za ruku i zarotirao. Videla sam da ima nož sa plavim na dršci, mahao je njime, ali ja nisam osetila da me je ubo ili da me nešto boli. Dozivala sam Nemanju u stanu, vikala da ima nož i potrčala da bežim niz stepenice, a Dejan je utrčao u stan.

20. 11. 2025. u 17:08

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde
Zločin

0 0

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde

Ubistvo koje se dogodilo na salašu u okolini Bašaida kod Kikinde šokiralo je meštane ovog sela i sve na severu Banata. Za svirepo ubistvo Radislava M. (86) na njegovom imanju između Bašaida i Torde, osumnjičen je P. J. (63) iz Stare Pazove, kojeg je policija juče uhapsila, a tužilaštvo je danas saopštilo da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen.

20. 11. 2025. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)