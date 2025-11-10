KOMBI SE ZAKAČIO NA BANKINU, PA SE PREVRNUO: Teška nesreća kod Bubanj potoka
SAOBRAĆAJNA nesreća dogodila se večeras na autoputu od Bubanj potoka ka gradu, gde je trenutno velika gužva. Zastoj se formirao na prvoj krivini posle Ikee, a u incidentu je učestvovao kombi i još jedno putničko vozilo.
Kombi se zakačio na bankinu i potpuno je zgužvan.
Prema prvim informacijama, nema povređenih, dok su policija i vatrogasci na licu mesta.
Apeluje se na vozače pojačanu pažnju prilikom kretanja ovim delom puta, dok nadležni rade na otklanjanju zastoja i normalizaciji saobraćaja.
(Blic)
