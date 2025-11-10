Nesreće

KOMBI SE ZAKAČIO NA BANKINU, PA SE PREVRNUO: Teška nesreća kod Bubanj potoka

В. Н.

10. 11. 2025. u 20:49

SAOBRAĆAJNA nesreća dogodila se večeras na autoputu od Bubanj potoka ka gradu, gde je trenutno velika gužva. Zastoj se formirao na prvoj krivini posle Ikee, a u incidentu je učestvovao kombi i još jedno putničko vozilo.

КОМБИ СЕ ЗАКАЧИО НА БАНКИНУ, ПА СЕ ПРЕВРНУО: Тешка несрећа код Бубањ потока

Foto: Shutterstock

Kombi se zakačio na bankinu i potpuno je zgužvan.

Prema prvim informacijama, nema povređenih, dok su policija i vatrogasci na licu mesta.

Apeluje se na vozače pojačanu pažnju prilikom kretanja ovim delom puta, dok nadležni rade na otklanjanju zastoja i normalizaciji saobraćaja.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ROĐAKU TUKAO LOPATOM ZBOG KIŠNICE? Leskovčanin osumnjičen za pokušaj ubistva - otkriveno stanje povređene žene
Zločin

0 0

ROĐAKU TUKAO LOPATOM ZBOG KIŠNICE? Leskovčanin osumnjičen za pokušaj ubistva - otkriveno stanje povređene žene

LEKARI Univerzitetskog - kliničkog centra u Nišu uspeli su da se izbore za život C.B. (61) iz Guberevca, koju je 7.novembra lopatom, kako se sumnja, pokušao da ubije njen rođak i komšija iz ovog leskovačkog sela C.J. (69). Ona je nakon napada sa teškim i po život opasnim povredama prebačena prvo u opštu bolnicu u Leskovcu odakle je hitno transportovana u Niš zbog težine povreda.

10. 11. 2025. u 17:06

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!