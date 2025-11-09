TRAGIČAN KRAJ POTRAGE? Pronađeno telo za koje se smatra da je nestali Đorđe iz Kragujevca

TELO mladića starog oko 20 godina pronađeno je u okolini Kragujevca.

Foto: Shutterstock

Sumnja se da je u pitanju telo Đorđa Jankovića, koji je nestao pre tri nedelje.

Telo je pronađeno na nepristupačnom terenu, u žbunju u šumi u okolini grada.

Za Đorđem Jankovićem tragalo se od 19. oktobra, a u potrazi su učestvovali prijatelji porodice i drugi sugrađani. Tokom današnje akcije potrage, koja je počela u 10 časova, jedna grupa je i pronašla telo.

Uzrok i okolnosti koje su dovele do smrti biće poznate nakon istrage.

(Telegraf.rs)

Uskoro opširnije