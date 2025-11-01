Nesreće

UŽAS NA ZRENJANINSKOM PUTU: Jeziv udes, motociklista leži nepomičan

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 18:45

MOTOCIKLISTA je zadobio teže povrede u udesu koji se oko 17 sati dogodio na Zrenjaninskom putu!

УЖАС НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ: Језив удес, мотоциклиста лежи непомичан

G.Šljivić

Muškarac, star 30 godina, zadobio je otvoreni prelom noge, nezvanično saznaju mediji.

Udes se dogodio na raskrsnici pre skretanja za Kotež.

Na snimku sa mesta udesa vidi se motociklista koji nepomično leži na asfaltu okružen gomilom krhotina dok vozači i prolaznici pokušavaju da mu pomognu.

(Telegraf.rs)

