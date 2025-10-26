NIKOLI ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Oglasio se ministar policije o jezivoj nesreći na Novom Beogradu
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas, oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, došlo do sudara dva automobila, marke „audi“ i „hjundai“, u kojem su tri osobe smrtno stradale.
"Vozač „audija“ N. Đ. (2001), državljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila.
Smrtno je nastradala porodica koja je bila u „hjundaiju“ – muškarac (1982), žena (1987) i dete (2016), dok je suvozač iz „audija“ prevezen u Urgentni centar.
N. Đ. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.
- Izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih i ističem da ćemo nastaviti sa najstrožim kontrolama i sankcijama prema svima koji svojom bahatom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju živote građana - izjavio je Dačić.
