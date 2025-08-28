Nesreće

DEČAKA (14) UDARILA STRUJA: Užas kod Pančevca

В.Н.

28. 08. 2025. u 14:56

NA Železničkoj stanici Pančevački most danas oko 12.20 sati je 14 - godišnjaka udarila struja.

ДЕЧАКА (14) УДАРИЛА СТРУЈА: Ужас код Панчевца

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Dečak je prevezen u Urgentni cenatr, saznaje Tanjug.

Nakon toga je došlo do požara kod vagona gde je i dečaka udarila struja.

Do nezgode je najverovatnije došlo kada se dečak penjao na vagone.

(Tanjug)

