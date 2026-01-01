TRAMP DONEO ODLUKU: Povlačimo se - vratićemo se, možda u drugačijem i jačem obliku

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da povlači nacionalnu gardu iz Čikaga, Los Anđelesa i Portlanda, ali je ostavio otvorena vrata za slanje federalnih snaga u gradove "u mnogo drugačijem i jačem obliku".

FOTO: Tanjug/AP

Njegova objava dolazi nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država prošle nedelje odbio njegov zahtev da mu se dozvoli da rasporedi nacionalnu gardu u Čikago, kako bi zaštitio agente Odeljenja za imigraciju icarine (ICE), kao deo tekuće administracije u suzbijanju imigracije, prenosi CNN.

- Povlačimo nacionalnu gardu iz Čikaga, Los Anđelesa i Portlanda, uprkos činjenici da je kriminal znatno smanjen zahvaljujući prisustvu ovih velikih patriota u tim gradovima, i samo zahvaljujući toj činjenici - rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je naveo da bi ti gradovi "nestali da se nije umešala savezna vlada".

- Vratićemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku, kada kriminal ponovo počne da raste - samo je pitanje vremena - kazao je Tramp.

Američki Vrhovni sud je, u odluci kojom je blokirao raspoređivanje nacionalne garde u Čikagu, ranije sugerisao da predsednikovo ovlašćenje da federalizuje gardu, što mu savezni zakon dozvoljava kada više ne može da sprovodi zakone Sjedinjenih Američkih Država sa "redovnim snagama", ne može da se primenjuje na zaštitu agenata koji sprovode zakone o imigraciji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje