ZEMLJA ZATRPALA RADNIKA KOD NIŠA: Našli ga na pet metara dubine

ZEMLjA se obrušila tokom radova na kanalizacionoj mreži.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U selu Čapljinac u opštini Doljevac kod Niša, tokom radova na kanalizacionoj mreži obrušila se zemlja i zatrpala muškarca na dubini od pet metara, saznaje Kurir. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta i kako saznajemo uspela da izvuče povređenog muškarca.

Lekari Hitne pomoći, potom su preuzeli brigu o njemu.

- Oko 13 časova je u selu Čapljinac došlo do obrušavanja zemlje i jedna osoba je ostala zatrpana prilikom iskopavanja kanalizacione infrastrukture. Zemlja je zatrpala radnika i vatrogasne ekipe odmah su otišle na lice mesta - kaže izvro Kurira.

Kako navodi, u akciji spašavanja učestvovalo je 12 vatrogasaca-spasilaca sa pet vozila, i oni su velikom brzinom uspeli da sa dubine od pet metara izvuku povređenog muškarca, koji je bio u svesnom stanju.

(Kurir)