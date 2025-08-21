ZEMLJA ZATRPALA RADNIKA KOD NIŠA: Našli ga na pet metara dubine
ZEMLjA se obrušila tokom radova na kanalizacionoj mreži.
U selu Čapljinac u opštini Doljevac kod Niša, tokom radova na kanalizacionoj mreži obrušila se zemlja i zatrpala muškarca na dubini od pet metara, saznaje Kurir. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta i kako saznajemo uspela da izvuče povređenog muškarca.
Lekari Hitne pomoći, potom su preuzeli brigu o njemu.
- Oko 13 časova je u selu Čapljinac došlo do obrušavanja zemlje i jedna osoba je ostala zatrpana prilikom iskopavanja kanalizacione infrastrukture. Zemlja je zatrpala radnika i vatrogasne ekipe odmah su otišle na lice mesta - kaže izvro Kurira.
Kako navodi, u akciji spašavanja učestvovalo je 12 vatrogasaca-spasilaca sa pet vozila, i oni su velikom brzinom uspeli da sa dubine od pet metara izvuku povređenog muškarca, koji je bio u svesnom stanju.
(Kurir)
