PUCNJAVA U PRIŠTINI, IMA MRTVIH: Žrtva pronađena u automobilu, preminula na licu mesta

В.Н.

12. 08. 2025. u 08:17

JEDNA osoba je ubijena u pucnjavi u prištinskom naselju Ajvaliji, saopštila je policija.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Portparolka tzv. kosovske policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mesta, preneo je Reporteri.

- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti. 

Osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, navela je Ahmeti i dodala da je istraga u toku.

To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon drugog ozbiljnog incidenta - trostrukog ubistva u Gnjilanu.

Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još  su u bekstvu.

 

(Tanjug)

