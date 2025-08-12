PUCNJAVA U PRIŠTINI, IMA MRTVIH: Žrtva pronađena u automobilu, preminula na licu mesta
JEDNA osoba je ubijena u pucnjavi u prištinskom naselju Ajvaliji, saopštila je policija.
Portparolka tzv. kosovske policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mesta, preneo je Reporteri.
- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti.
Osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, navela je Ahmeti i dodala da je istraga u toku.
To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon drugog ozbiljnog incidenta - trostrukog ubistva u Gnjilanu.
Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još su u bekstvu.
(Tanjug)
