Hapšenja i istraga

U STANU I KOLIMA 900 GRAMA AMFETAMINA: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima

Ljiljana Preradović

04. 11. 2026. u 11:33

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NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsila I.I. (43) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizbvodio i stavljao u promet drogu.

У СТАНУ И КОЛИМА 900 ГРАМА АМФЕТАМИНА: У Новом Саду ухапшен осумњичени за трговину наркотицима

Foto: Profimedia/Ilustracija

Policija je u Novom Sadu pretresom stana i vozila koje osumnjičeni koristi pronašla oko 900 grama amfetamina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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