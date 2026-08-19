MALOLETNICA (15) JE NOŽEM UBOLA U STOMAK: Na stajalištu gradskog prevoza u Borči napadnuta i povređena žena (24)

BEOGRADSKA policija traga za maloletnicom, koja je, kako se sumnja, na autobuskom stajalištu u naselju Borča napala i nožem ubola K. A. (24), koja je zbog povrede u predelu stomaka hitno operisana u KBC Zemun.

Foto: Freepik/ fabrikasimf

Kako se saznaje, ona je zadobila tešku povredu jetre.

Prema prvim informacijama, devojka je u bolnicu primljena oko 19 časova, nakon sukoba sa petnaestogodišnjom devojčicom. Ona je ispričala da se sa drugaricom vraćala kući i da je, nakon što su izašle iz autobusa, srela maloletnicu sa kojom je ubrzo došlo do svađe.

Verbalni sukob je, prema njenim navodima, prerastao u fizički, a devojčica ju je, navodno, najpre vukla za kosu, da bi potom izvadila nož i ubola je u stomak.

Nakon napada maloletnica je pobegla sa mesta događaja, a policija intenzivno radi na njenom identifikovanju i pronalasku.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno Odeljenje za maloletnike, koje će dalje postupati u ovom predmetu.