UŽAS U NIŠU Vođa navijača Partizana osumnjičen da je mučio mladića: Sumnja se da je žrtva silovana! (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P. M. (20) i M. R. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje. Kako se nezvanično saznaje, jedan od uhapšenih je vođa navijača Partizana u Nišu.

Foto printsrkin MUP

- P. M., inače vođa navijača Partizana, poznat je kao nasilnik, imao je nanogicu zbog krivičnih dela koja je počinio u prošlosti. Na osnovu informacija da osumnjičeni diluje drogu, policija je upala u stan, pronašla kokain, ali i zatočenog mladića - kaže nezvanično izvor i dodaje da su pronađeni užasni snimci koje su osumnjičeni snimali telefonima, delili među sobom.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je žrtva zlostavljana, mučena i silovana.

Inače, policija je danas i saopštila da su oni juče u stanu koji P. M. koristi, zatekli dvadesetjednogodišnjeg mladića kojeg su, kako se sumnja, on i još dvojica muškaraca za kojima se intenzivno traga, tukli i snimali telefonom.

Drugi uhapšeni, M. R. se sumnjiči da je, u noći 17. novembra, u centru Niša udario, omalovažavao i pretio ovom dvadesetjednogodišnjaku i to, takođe, snimao telefonom.

- U pretresu stana koji P. M. koristi, pronađeno je oko 12 grama praha za koji se sumnja da je kokain, manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana i vagica za precizno merenje, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - piše u saopštenju.

Osumnjičenima P. M. i M. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

(Kurir.rs)