UBISTVO NA SALAŠU KOD KIKINDE: Stanar ubio gazdu kod kojeg je stanovao

POLICIJA u Kikindi uhapsili su P. J. (63) iz Stare Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, jer sumnja se da je on usmrtio osamdesetšestogodišnjeg muškarca kod koga je boravio.

Foto: R. Šegrt

Kako je saopštila Policijska uprava u Kikindi zločin se dogodio 9. novembra, a osumnjičenom P. J. je od novembra boravio kod žrtve. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i nakon isteka tog roka, on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu radi daljeg postupka i istrage.

- Zločin se dogodio na salašu između Bašaida i Torde, u okolini Kikinde. Obdukcijom tela potvrđeno je da je muškarac usmrćen upotrebom sile, bez korišćena vatrenog oružja ili bilo kakvog oruđa. Stradali čovek živeo je sam, a njegovu smrt prijavila je njegova rođaka – saznajemo od izvora upućenog u ovaj slučaj.

Prema nekim informacijama, osumnjičeni za ubistvo je od početka novembra bio u domaćinstvu žrtve na salašu van naselja. Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i motiva koji su doveli do ovog zločina.

