MOTORNOM TESTEROM UBIO PSA KOJI GA JE UGRIZAO, PA PRETUKAO SUPRUGU: Određeno zadržavanje nasilnika iz Kikinde
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područja Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.
On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga je ugrizao.
On se sumnjiči i da je istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevenčanoj supruzi.
Njoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.
