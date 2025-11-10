Hapšenja i istraga

MOTORNOM TESTEROM UBIO PSA KOJI GA JE UGRIZAO, PA PRETUKAO SUPRUGU: Određeno zadržavanje nasilnika iz Kikinde

В. Н.

10. 11. 2025. u 15:41

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područja Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.

МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ УБИО ПСА КОЈИ ГА ЈЕ УГРИЗАО, ПА ПРЕТУКАО СУПРУГУ: Одређено задржавање насилника из Кикинде

Foto: N. Skenderija/MUP

On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga je ugrizao.

On se sumnjiči i da je istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevenčanoj supruzi.

Njoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

(Kurir)

Zločin

Politika
Tenis
Fudbal
