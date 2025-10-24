Hapšenja i istraga

UHAPŠEN DAMJAN KNEŽEVIĆ IZ "NARODNIH PATROLA": Javno pozivao na rušenje Ćacilenda i obračun sa migrantima

В.Н.

24. 10. 2025. u 10:44

PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsili su ekstremnog desničara Damjana Kneževića iz "Narodnih patrola" jer je javno pozivao na rušenje tzv. Ćacilenda i obračun sa migrantima, saznajemo iz dobro obaveštenih izvora.

УХАПШЕН ДАМЈАН КНЕЖЕВИЋ ИЗ НАРОДНИХ ПАТРОЛА: Јавно позивао на рушење Ћациленда и обрачун са мигрантима

Foto: Printscreen/Jutjub/ Glas javnosti

On je u intervjuu za portal "Srbin info" koji je objavljen na Youtube kanalu uputio javne pretnje da će se on i njegovi sledbenici 24. oktobra u večernjim časovima obračunati sa migrantima i ljudima koji borave u Pionirskom parku! 

Osumnjičenom je, kako saznajemo, određeno zadržavanje do 48 časova zbog krivičnog dela Rasna i druga diskriminacija.

BONUS VIDEO:

JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu

