UHAPŠEN DAMJAN KNEŽEVIĆ IZ "NARODNIH PATROLA": Javno pozivao na rušenje Ćacilenda i obračun sa migrantima
PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsili su ekstremnog desničara Damjana Kneževića iz "Narodnih patrola" jer je javno pozivao na rušenje tzv. Ćacilenda i obračun sa migrantima, saznajemo iz dobro obaveštenih izvora.
On je u intervjuu za portal "Srbin info" koji je objavljen na Youtube kanalu uputio javne pretnje da će se on i njegovi sledbenici 24. oktobra u večernjim časovima obračunati sa migrantima i ljudima koji borave u Pionirskom parku!
Osumnjičenom je, kako saznajemo, određeno zadržavanje do 48 časova zbog krivičnog dela Rasna i druga diskriminacija.
BONUS VIDEO:
JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu
