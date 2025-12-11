Nesreće

RADNIK PAO SA GRADILIŠTA NA ZVEZDARI: Na mestu ostao mrtav

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 11:39

RADNIK Lj. N. (65) poginuo je na gradilištu 9. decembra nešto pre 13 sati kada je pao sa visine.

Foto SK

Radnik je pao sa drugog sprata zgrade u izgradnji na Zvezdari, odnosno sa oko 10 metara visine. Poginuo je na licu mesta, te je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt.

Do pada je došlo prilikom postavljanja podupirača, ali za sada nije poznato zbog čega je tačno radnik Lj. N. pao.

(Informer)

POLICIJA NA LICU MESTA gde je poginuo radnik u Batajnici

