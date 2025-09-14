EVO ŠTA JE POKAZALA OBDUKCIJA POSLE TRAGIČNE SMRTI TIJANE (19) U BUDVI: Nije imala šansu nakon što se otkačila tokom parasejlinga

NOVOSAĐANKA Tijana R. (19) je prilikom pada u more tokom parasejlinga u Budvi 28. maja preminula od posledica teških povreda grudnog koša, a obdukcijom je utvrđeno da je neposredni uzrok smrti utapanje i gušenje (asfiksija), uz "traumu pluća i unutrašnje krvarenje".

Foto: Društvene mreže

U izveštaju Hitne medicinske pomoći iz Budve navodi se da je njihova ekipa stigla na lice mesta oko 11 časova i zatekla telo devojke bez znakova života, koja se otkačila tokom parasejling vožnje.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, piše "Pobjeda".

Prisutni svedoci su, kako navode u izveštaju, opisali kako je devojka pala u vodu sa 150 metara visine, nakon čega nije davala znakove života.

Telo je nakon nesreće prebačeno u Centar za sudsku medicinu u Podgorici, gde je obavljena obdukcija i sačinjena zvanična potvrda o smrti.

Podsetimo, Tijana R. (19) tragično je stradala prilikom parasejlinga vožnje u Budvi 28. maja ove godine i njena smrt potresla je čitavu zemlju.

Dan nakon tragedije vlasnik agencije za parasejling oglasio se za "Blic". On je tada rekao da "Tijana nije pokazivala nikakav strah" kao i da je imala besplatnu vožnju jer je snimala promo spot.

Vlasnik agencije za vodene sportove M. K uhapšen je nekoliko dana posle tragedije.

Doktorka Mirjana Tomović, lekar specijalista neuropsihijatrije, doktor medicinskih nauka sa radnim iskustvom dužim od 42 godine, nakon što je pogledala pomenuti snimak, naglasila je da u slučaju Tijanine smrti nema nikakvih naznaka da je stradala devojka imala nameru da izvrši suicid već da se radi o napadu panike, koji je usled neukazivanja pomoći, uzrokovao smrt Novosađanke.

- Ovde je evidentan visoki stepen straha. Veliki strah je kao posledicu prouzrokovao panični napad! Visok stepen anksioznosti, usled napada panike, kao i neukazivanje pomoći za koju je devojka molila, doveo je do "bega" iz bezizlazne situacije. Na žalost, to je rezultiralo tragičnim ishodom. U ovom slučaju je sigurno da devojka nije imala nameru da izvrši samoubistvo, već da je imala ozbiljan strah za svoj život. Ona je molila i dozivala pomoć, ali je niko nije čuo. Napad panike onemogućio joj je racionalno rasuđivanje te se ona, najverovatnije otkačila, kako bi sebi pomogla, ali sigurno je da nije želela sebi da naudi ili da izvrši samoubistvo kako se spekulisalo - istakla je doktorka, psihijatar Mirjana Tomović za "Blic".

Specijalista sudske medicine i sudski veštak Ljubiša Božić istakao je, nakon što je pogledao snimak, da je u slučaju Tijanine smrti ključno mišljenje psihijatara. Takođe, on je istakao da je evidentno da stradala devojka nije bila potpuno svesna u trenutku kada je skinula sigurnosni prsluk.

- Pogledao sam snimak i zaista se radi o velikoj tragediji. Devojka je poginula usled velikog straha koji je mogao, kako se sumnja da izazove i napad panike. Evidentno je da postoji vrlo intenzivan strah. Nakon što sam pogledao snimak, mogu da kažem da mi se čini da stradala devojka nije bila svesna svojih postupaka u trenutku skidanja sigurnosnog prsluka. Ona je prvo zala pomoć pa tek onda odlučila da se "oslobodi" i tada je došlo do skidanja prsluka. Jasno se vidi da je ona, nakon što je izašla iz tog sedišta pokušavala da se zadrži, znači nije svesno počinila suicid, već se u borbi za život nesvesno pustila i pala. Smatram da je u ovom slučaju dominantno mišljenje psihijatra - objasnio je za "Blic" sudski veštak i specijalista sudske medicine Ljubiša Božić.