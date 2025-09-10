"HOĆU NAZAD, SPUSTITE ME, MOLIM VAS!" Isplivao kompletan snimak parasejling vožnje pre nego što se Tijana (19) otkačila i poginula

MEDIJI su došli u posed originalnog snimka parasejling vožnje prilikom koje je stradala Novosađanka Tijana R. (19) u Budvi 28. maja 2025. godine. Izuzetno uznemirujući video snimak, koji traje 2 minuta i 43 sekunde, dokazuje da stradala devojka nije želela sebi da oduzme život, što su mnogi tvrdili i pomislili, već da je dugo molila za pomoć pre nego što se pustila sa kanapa usled, kako se sumnja, napada panike.

Na snimku se vidi da je Tijana R. prilikom vožnje podignuta na visinu koja se ne može tačno proceniti, ali deluje da je veća od 50 metara, kako su prvobitno tvrdili iz agencije za parasejling. Podsećamo, oni su stradalu Novosađanku angažovali za snimanje reklamnog spota i tom prilikom joj dali promo vožnju tokom koje je poginula u Budvi.

- Alo - vikala je Tijana.

- Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno - vrištala je tinejdžerka dok je rukom mahala u pravcu kamere mlateći nogama.

- Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno - nastavila je da vrišti Tijana kroz plač.

Tijana je sve vreme pokušavala da dozove muškarce sa glisera koji je vukao padobran i sedište na kojem se nalazila Tijana.

- Nazad! - molila je, a onda je krenula da skida sigurnosni pojas, najverovatnije u strahu za svoj život, jer se na tolikoj visini osećala ugroženo.

Nesrećna devojka, kada se raskopčala, pokušala je da se rukama zadrži za kanape sedišta na kojem je sedela. Međutim, kanap joj je iskliznuo iz ruke i uz vrisak, ona je pala.

Na video snimku, vidi se da je prazno sedište voženo još nekoliko minuta, bez obzira što Tijane R. nije bilo u njemu.

Dan nakon tragedije vlasnik agencije za parasejling oglasio se za medije. On je tada rekao da "Tijana nije pokazivala nikakav strah".

- Radi se o nesrećnom slučaju čiji je ishod sada svima poznat. Na moju veliku žalost došlo je do ogromne tragedije. Ne smem da dajem nikakve izjave, nalazim se i sam pod istragom tužioca. Ono što mogu da vam otkrijem jeste da je sigurno reč o nesrećnom slučaju. Ona nije pokazivala nikakav strah od letenja, prošla je obuku, nakon koje je usledila tragedija. Ne znam tačno šta se dogodilo, originalan snimak je odnela policija tako da ja ne znam šta je ona govorila neposredno pre pada - rekao je vlasnik agencije.

Podsetimo, Tijani je na plaži u Budvi prišao mladić koji joj je ponudio besplatnu parasejling vožnju, a ona je zauzvrat trebalo da snimi reklamni spot za ovu agenciju za vodene sportove u Budvi.

Vlasnik agencije za vodene sportove M. K uhapšen je nekoliko dana posle tragedije.

Stručnjaci su u razgovoru za medije objasnili da je Tijana R, kako se pretpostavlja, doživela napad panike jer je osetila da joj je život u opasnosti.

Evo šta se događa u ljudskom telu tokom napada panike.

