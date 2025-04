ČEKAO ŽRTVU SA PIŠTOLJEM U SPAVAĆOJ SOBI: Saslušan Slavoljub Trajković za pokušaj teškog ubistva dede i unuka

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Slavoljub Trajković, zbog postojanja osnova sumnje da je 23. aprila u beogradskom naselju Resnik pokušao da liši života više osoba i jer je neovlašćeno nosio pištolj sa prigušivačem pucnja, čije držanje i nošenje nije dozvoljeno građanima.

FOTO: Arhiva novosti

On se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Trajković se tereti za pokušaj teškog ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je on 23. aprila oko 22:30 časova došao do porodične kuće oštećenih i noseći na glavi kačket i naočare, neopaženo ušao u spavaću sobu Luke T. u kojoj se on nije nalazio u tom trenutku, pa ga je čekao sakriven iza vrata. Pošto je Luka T. ušao u spavaću sobu, Slavoljub Trajković je, kako se sumnja, uperio pištolj u njegovu glavu u nameri da ga ubije, ali je Luka T. uspeo da ga u tome spreči, pa su počeli da se rvu.

Luika je tada dozivao ukućane u pomoć, pa je njegov deda D. T. ušao u spavaću sobu i pridružio se Luki u rvanju sa Trajkovićem i pokušaju da mu oduzmu pištolj. Trajković je uspeo da se otrgne i da uperi pištolj u Luku, ali ga je deda odgurnuo, nakon čega je Trajković ispalio projektil u dedu u nameri da pokuša da ga ubije, i tako mu naneo laku telesnu povredu u vidu prostrelne rane na desnoj nadlaktici. Nakon toga su oštećeni nastavili da se rvu sa osumnjičenim i uspeli da ga savladaju i istrgnu mu pištolj iz ruke.

Trajkoviću inače već sude u Višem sudu u Beogradu za pucnjavu u klubu "Stefan Braun" kada je teško ranjen šef obezbeđenja Miro Čuljković. Prvookribljeni u tompredmetu Aleksandar Šćepanović je u bekstvu, a drugi okrivljeni Nikola Stanković je u decembru ubijen u svojoj spavaćoj sobi u kući u Kaluđerici, dok je u toku noći spavao sa trudnom verenicom.

Trajković se pominjao i na suđenju grupi Veljka Belivuka, kada je prikazana fotografija u kući u Ritopeku ubijenog Aleksandra Gligorijevića na čijim leđima je krvlju napisano "Trajko izdaja".