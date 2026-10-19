Poljoprivreda

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREMIJU ZA MLEKO: Mlekari imaju rok do 19. novembra

K. Despotović

19. 10. 2026. u 15:16

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UPRAVA za agrarna plaćanja raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2026. godine, a zahtevi se podnose do 19. novembra putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, saopšteno je iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО: Млекари имају рок до 19. новембра

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić istakao je da podrška proizvođačima mleka jeste ulaganje u sigurnost snabdevanja, očuvanje stočnog fonda i opstanak porodičnih gazdinstava širom Srbije.

- Uvek smo bili uz naše domaćine, jer od njihovog rada zavise i budućnost srpskog sela i prehrambena sigurnost Srbije. Dosledno smo poštovali kalendar javnih poziva za podsticaje, koji je prvi put objavljen ove godine, pa tako i sada u predviđenom roku raspisujemo poziv za premiju za mleko za treći kvartal - poručio je Glamočić.

Kako je istakao, to je potvrda da proizvođači mogu da računaju na državu i podršku u skladu sa najavljenom dinamikom. 

- Snažno domaće mlekarstvo je strateški interes Srbije, a naš zadatak je da stvaramo uslove da se rad proizvođača isplati i da nove generacije u ovoj proizvodnji vide svoju budućnost - poručio je Glamočić.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u trećem kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2026. godine.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnim veb prezentacijama Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

(Bizportal)

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