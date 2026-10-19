Ekonomija

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

Промо

19. 10. 2026. u 13:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKO ste mladi i tražite mogućnost da teorijsko znanje primenite u praksi, pozivamo vas da iskoristite ovu priliku. Kao društveno odgovorna kompanija, NIS pokreće 11. sezonu programa „NIS Calling”, pružajući još jednom šansu mladima bez radnog iskustva za prve karijerne korake i sticanje potrebnih znanja u naftnoj industriji.

НОВА ПРИЛИКА ЗА ПРАКСУ У НИС-У: Нова сезона програма „NIS Calling”

Foto: Nebojša Babić

I u ovoj sezoni praksa će se realizovati na ključnim biznis pozicijama, a konkurs je otvoren do 8. novembra. Svi zainteresovani mogu da se prijave na sajtu kompanije NIS.

„NIS Calling” je plaćen i fleksibilan program prakse namenjen studentima završnih godina, master studentima, apsolventima ili diplomcima Rudarsko-geološkog, Elektrotehničkog, Mašinskog, Tehnološko-metalurškog, Tehnološkog, Fakulteta tehničkih nauka, Saobraćajnog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka i drugih srodnih fakulteta.

Foto: Nebojša Babić

Ovaj program polaznicima omogućava da usklade radne zadatke sa ispitnim rokovima i privatnim obavezama, a obuhvata fond sati predviđen za pet meseci, koji je moguće fleksibilno rasporediti tokom perioda od pola godine. Učesnike očekuje i podrška mentora tokom trajanja programa, rad na realnim projektnim zadacima, različite obuke, kao i terenske posete. Praksa će se realizovati u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Elemiru i Smederevu. Početak prakse je 15. januara 2027. godine, a po završetku programa postoji mogućnost zaposlenja u NIS-u. U ovoj sezoni praksu će proći 20 izabranih polaznika.

Foto: Nebojša Babić

I ova sezona programa prakse „NIS Calling” mladima donosi dodatnu profesionalnu podršku - „Calling Support”, koja podrazumeva informativne pozive tokom trajanja procesa selekcije i edukativne radionice za sve prijavljene kandidate, kako bi i oni koji nisu prošli selekciju imali pristup obukama koje mogu biti značajne za njihov dalji karijerni razvoj.

Foto: Nebojša Babić

Milan Milenković, rukovodilac Baze za železnički transport u kompaniji NIS, jedan je od mentora na programu „NIS Calling”, koji je i sam prošao sličan program prakse u okviru kompanije. Milan smatra da ovakav vid programa predstavlja odličnu šansu za mlade da steknu svoja prva radna iskustva u jednom velikom i kompleksnom sistemu kao što je NIS.

Foto: Nebojša Babić

„Polaznici se, kroz organizaciju različitih aktivnosti i obilaskom različitih lokacija, upoznaju sa biznis procesima na nivou cele kompanije. Mentorski plan je osmišljen tako da praktikanta uvedemo u osnove svih aktivnosti našeg procesa. Aktivnosti smo prilagodili na taj način da polazniku sve kolege budu na raspolaganju u svakom trenutku i da prolazimo deo po deo aktivnosti koje podrazumevaju i administrativne poslove i terenski rad“, naveo je Milan Milenković. Detaljne informacije o „NIS Calling” programu dostupne su na sajtu NIS Calling - NIS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UGOVORI O NASLEĐIVANJU: Evo kako da na najbolji način zaštitite vašu imovinu!
Ekonomija

0 1

UGOVORI O NASLEĐIVANJU: Evo kako da na najbolji način zaštitite vašu imovinu!

AKO želite da stan, kuću ili drugu imovinu ostavite tačno određenoj osobi, važno je da na vreme izaberete odgovarajući pravni način prenosa vlasništva. U Srbiji se posebno izdvajaju ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovor o poklonu. Svaki od njih ima drugačije pravne posledice, a izbor može da utiče na prava drugih naslednika i mogućnost nastanka porodičnog spora.

19. 10. 2026. u 11:41

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: Nikada više!

TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: "Nikada više!"