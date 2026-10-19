NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”
AKO ste mladi i tražite mogućnost da teorijsko znanje primenite u praksi, pozivamo vas da iskoristite ovu priliku. Kao društveno odgovorna kompanija, NIS pokreće 11. sezonu programa „NIS Calling”, pružajući još jednom šansu mladima bez radnog iskustva za prve karijerne korake i sticanje potrebnih znanja u naftnoj industriji.
I u ovoj sezoni praksa će se realizovati na ključnim biznis pozicijama, a konkurs je otvoren do 8. novembra. Svi zainteresovani mogu da se prijave na sajtu kompanije NIS.
„NIS Calling” je plaćen i fleksibilan program prakse namenjen studentima završnih godina, master studentima, apsolventima ili diplomcima Rudarsko-geološkog, Elektrotehničkog, Mašinskog, Tehnološko-metalurškog, Tehnološkog, Fakulteta tehničkih nauka, Saobraćajnog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka i drugih srodnih fakulteta.
Ovaj program polaznicima omogućava da usklade radne zadatke sa ispitnim rokovima i privatnim obavezama, a obuhvata fond sati predviđen za pet meseci, koji je moguće fleksibilno rasporediti tokom perioda od pola godine. Učesnike očekuje i podrška mentora tokom trajanja programa, rad na realnim projektnim zadacima, različite obuke, kao i terenske posete. Praksa će se realizovati u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Elemiru i Smederevu. Početak prakse je 15. januara 2027. godine, a po završetku programa postoji mogućnost zaposlenja u NIS-u. U ovoj sezoni praksu će proći 20 izabranih polaznika.
I ova sezona programa prakse „NIS Calling” mladima donosi dodatnu profesionalnu podršku - „Calling Support”, koja podrazumeva informativne pozive tokom trajanja procesa selekcije i edukativne radionice za sve prijavljene kandidate, kako bi i oni koji nisu prošli selekciju imali pristup obukama koje mogu biti značajne za njihov dalji karijerni razvoj.
Milan Milenković, rukovodilac Baze za železnički transport u kompaniji NIS, jedan je od mentora na programu „NIS Calling”, koji je i sam prošao sličan program prakse u okviru kompanije. Milan smatra da ovakav vid programa predstavlja odličnu šansu za mlade da steknu svoja prva radna iskustva u jednom velikom i kompleksnom sistemu kao što je NIS.
„Polaznici se, kroz organizaciju različitih aktivnosti i obilaskom različitih lokacija, upoznaju sa biznis procesima na nivou cele kompanije. Mentorski plan je osmišljen tako da praktikanta uvedemo u osnove svih aktivnosti našeg procesa. Aktivnosti smo prilagodili na taj način da polazniku sve kolege budu na raspolaganju u svakom trenutku i da prolazimo deo po deo aktivnosti koje podrazumevaju i administrativne poslove i terenski rad“, naveo je Milan Milenković. Detaljne informacije o „NIS Calling” programu dostupne su na sajtu NIS Calling - NIS.
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