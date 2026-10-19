MALI DETALJNO OBJASNIO: 2012. za prosečnu platu ste mogli pet puta da napunite rezervoar, a danas to možete da uradite čak 10 puta (VIDEO)

SINIŠA Mali, ministar finansija i potpredsednik Vlade u tehničkom mandatu oglasio se na društvenim mrežama. Ističe da danas i pored velike krize u svetu prosečna plata vredi mnogo više nego što je to bilo u periodu 2012. godine.

Foto: printskrin instagram

- Godine 2012. za jednu prosečnu platu ste mogli pet puta da napunite pun rezervoar goriva, a danas za prosečnu platu to možete da uradite čak 10 puta. Dakle, duplo više, i pored velike krize i sukoba u svetu - naveo je Mali u opisu videa.

Danas pun rezervoar možete s aprosečnom zaradom od 121.400 dinara da napunite duplo više čak 10 puta. Cena dizel goriva danas u Srbiji je 236 dinara i mnogo je, znam. To je posledica sukoba SAD i Irana u Persijskom zalivu, s obzirom da je cena sirove nafte otišla u nebesa. Ali da nismo umanjili akcize na gorivo za 25%, kao što jesmo, tržišna cena jedne litre dizel goriva u Srbiji danas bi bila bi 284 dinara - kazao je Mali.

- Cene rastu svuda, samo je pitanje da li vaša plata raste brže od porasta cena - poručio je Mali.

Opširnije u videu koji sledi: