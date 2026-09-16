SVE POGODNOSTI KOJE SADA DONOSI PENZIONERSKA KARTICA: Popusti na zdravstvene usluge širom Srbije

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) potpisao je danas Sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija, koje će pružati usluge sa popustima od 10 do 30 odsto na sve usluge tih ustanova svim penzionerima uz penzionersku karticu.

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Direktor PIO fonda Relja Ognjenović sporazume je potpisao sa Domom zdravlja Vizim u Beogradu i Novom Sadu, Radiološkom dijagnostikom MD Clinic u Beogradu, Specijalnom oftalmološkom bolnicom Eliksir na Zlatiboru, Specijalnom oftalmološkom bolnicom - Beogradski oftalmološki centar u Beogradu, kao i sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku Aqulab na 72 lokacije u Srbiji, piše Tanjug.

Ognjenović je sporazume potpisao i sa Ordinacijom i poliklinikom Family medica na 50 lokacija u Srbiji, Opštom bolnicom i zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika MSB u Beogradu, Domom zdravlja Hipokrat u Nišu, Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Drugi korak u Beogradu, i Poliklinikom Andrej medical u Kragujevcu, Jagodini i Zaječaru.

(Tanjug)