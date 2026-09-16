SVE POGODNOSTI KOJE SADA DONOSI PENZIONERSKA KARTICA: Popusti na zdravstvene usluge širom Srbije
REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) potpisao je danas Sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija, koje će pružati usluge sa popustima od 10 do 30 odsto na sve usluge tih ustanova svim penzionerima uz penzionersku karticu.
Direktor PIO fonda Relja Ognjenović sporazume je potpisao sa Domom zdravlja Vizim u Beogradu i Novom Sadu, Radiološkom dijagnostikom MD Clinic u Beogradu, Specijalnom oftalmološkom bolnicom Eliksir na Zlatiboru, Specijalnom oftalmološkom bolnicom - Beogradski oftalmološki centar u Beogradu, kao i sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku Aqulab na 72 lokacije u Srbiji, piše Tanjug.
Ognjenović je sporazume potpisao i sa Ordinacijom i poliklinikom Family medica na 50 lokacija u Srbiji, Opštom bolnicom i zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika MSB u Beogradu, Domom zdravlja Hipokrat u Nišu, Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Drugi korak u Beogradu, i Poliklinikom Andrej medical u Kragujevcu, Jagodini i Zaječaru.
(Tanjug)
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