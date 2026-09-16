NOVAC ZA POLJOPRIVREDNIKE: Vojvođanskim gazdinstvima 130 miliona dinara za opremu i pčelarstvo

U POKRAJINSKOJ vladi danas je uručeno 146 ugovora ukupne vrednosti 130 miliona dinara poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije AP Vojvodine, za nabavku novih mašina i opreme i unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

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Sredstva su namenjena pre svega opremanju stočarskih farmi i razvoju pčelarstva, a cilj programa je modernizacija proizvodnje i poboljšanje uslova rada na poljoprivrednim gazdinstvima.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za opremanje stočarskih farmi izdvojio je 110 miliona dinara, dok je za investicije u pčelarstvu opredeljeno još 20 miliona dinara.

Ugovore je korisnicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je istakla da pokrajinske institucije na ovaj način žele da podrže investicije i razvoj poljoprivrednih gazdinstava.

- U skladu sa raspoloživim sredstvima danas potpisujemo ugovore sa 90 korisnika koji su se prijavili za opremanje njihovih farmi, kao i sa 56 pčelara. Sekretarijat današnjim ugovorima daje doprinos vašim planovima, investicijama i budućem razvoju - poručila je Pejović Ševrt.

Ona je dodala da se očekuje da podrška doprinese uspešnijoj proizvodnji, većoj konkurentnosti i daljem razvoju poljoprivrede u vojvođanskim selima.

Za stočarske farme do tri miliona dinara

Poljoprivrednicima koji su dobili sredstva za opremanje stočarskih farmi bespovratno se dodeljuje između 150.000 i tri miliona dinara po prijavi.

Novac je namenjen za opremanje govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi.

Sredstva mogu biti iskorišćena i za nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, izđubravanje, kao i opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Pčelarima do 500.000 dinara

Za pčelare je predviđena bespovratna pomoć u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara po prijavi.

Sredstva su namenjena, između ostalog, nabavci pčelinjih društava i opreme potrebne za razvoj pčelarske proizvodnje.

Iz Pokrajinske vlade navode da će ulaganja kroz ovu konkursnu liniju doprineti osavremenjavanju proizvodnje i stvaranju boljih uslova za rad poljoprivrednih proizvođača.

Dodeli ugovora prisustvovao je i zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zoltan Tot.

(Tanjug)