VODIČ ZA KUPOVINU POLOVNJAKA: Kako da izaberete dobar auto, a prođete što jeftinije

KUPOVINA polovnog automobila može biti veoma izazovan proces, pun potencijalnih zamki, ali i prilika za dobar izbor.

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Istražili smo ko je najčešće greške kupci prave pri odabiru polovnih automobila kao i koji su najbolji saveti pri kupovini.

U Srbiji polovni automobili se uvoze isključivo iz zemalja Zapadne, Centralne i Severne Evrope i godišnje se uveze preko 130.000 polovnjaka, piše sajt sr.ecarstrade.com.

- Kineski automobili su sve prisutniji u Evropi i polako probijaju tržište. Postoje određeni brendovi koji su zastupljeni i kod nas i sve su više interesantni i kod naših kupaca. Baziraću se na kupovinu polovnih automobila i rekao bih svim kupcima da obrate pažnju na nekoliko faktora. Postoje dva modela koji su od istog proizvođača i isto su gadište koja su u potpuno različitom stanju. Razlikuju se po broju pređenih kilometara, realnom stanju i ceni vrednosti... - izjavio je Petar Veličković sa sajta Polovni automobili.

Kako kaže, najpre bi posavetovao kupcima da definišu svoj budžet ali i svoje potrebe u smislu potrebe prelaženja kilometara u toku godine.

- Takođe, trebali bi da se fokusiraju i na troškove održavanja samog automobila, pa tek onda da se fokusiraju na sam brend vozila. Danas je kupovina polovnog automobila ozbiljno ulaganje i treba voditi računa o svemu - tvrdi on.

Prodaja polovnih automobila iz uvoza je na istom nivou kao i prošle godine, ne postoje veća odstupanja u cenama.

Kupci automobila u Srbiji su okrenuti velikim evropskim proizvođačima - pre svega nemačkim, ali polako raste potražnja i za električne polovnjake.

Najčešće greške pri kupovini polovnih automobila

Prema podacima sa sajta Prodajemauto.rs navode da postoji nekoliko grešaka koje potencijalni kupci prave pri odabiru omiljenog polovnjaka.

Jedna od najvećih grešaka je neproveravanje istorije vozila.

To podrazumeva da li je automobil pretrpeo ozbiljne saobraćajne nesreće i da li je pravilno servisiran.

Takođe, problem je u tome što se neki kupci fokusiraju isključivo na vizuelni izgled automobila.

Zbog toga treba obavljati redovne tehničke preglede koji mogu otkriti skrivene kvarove na motoru ili menjaču, piše ovaj sajt.

Uvek je važno obaviti test vožnju kako bi se proverilo ponašanje automobila u realnim uslovima vožnje. Tako da kupovina polovnjaka bez testa vožnje može da predstavlja ozbiljan problem za budućeg vozača.

Glavni savet pri kupovini polovnjaka

Kada ste pronašli nekoliko vozila koja zadovoljavaju vaš budžet po ceni i dodatnim troškovima, pozovite prodavca i informišite se o vozilu, piše sajt Moj Auto.

Informacije koje su od važnosti za kupovinu polobnog automobila su sledeće:

- Godište proizvodnje i kilometraža

- Da li je vozilo bilo havarisano?

- Da li vozilo poseduje servisnu knjižicu?

- Šta vozilo ima od dokumentacije i prateće opreme?

- Da li postoji opcija kreditiranja?

- Da li je vozilo moguće odvesti u servis na kontrolu?

Pregovori sa prodavcem

Uvek tražite umanjenje cene na osnovu nekog razloga, pitajte koja je najniža cena, budite otvoreni i iskreni, nemojte se plašiti. Vi držite stvari u rukama, novac je kod vas, navodi sajt Moj Auto.

(Espreso)