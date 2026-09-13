"MANJI JE BROJ RADNIH MESTA, ALI JE RIZIK PO ZDRAVLJE VISOK" Rudarstvo prioritetni kandidat za robotizaciju
KONSULTANT za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS) Aleksandar Mastilović ocenio je da bi, nakon što je započeta proizvodnja humanoidnih robota u kineskoj fabrici „Mint" u Šapcu, ti roboti mogli u budućnosti da preuzmu poslove u kojima postoji bezbednosni rizik po zdravlje radnika, u kojima je najizraženiji nedostatak radne snage, navodeći kao primer rudarstvo.
- Rudarstvo je poseban slučaj. Manji je broj radnih mesta, ali je rizik po zdravlje visok, što taj sektor čini prioritetnim kandidatom za robotizaciju i pored manjeg obima zaposlenih - rekao je Mastilović za današnju Politiku.
Prema njegovim rečima, pred rudarstva, kao prve kandidate za robotizaciju PKS vidi monotone montažne i sortirne operacije na proizvodnim trakama.
- Tu je i intralogistika, prenos, potom paletizacija i skladištenje tereta u magacinima i distributivnim centrima, poslovi u uslovima ekstremnih temperatura, poput livnica, kovačnica i pogona za preradu metala, kao i inspekcijski i transportni zadaci u rudarstvu, u zonama gde je prisustvo ljudi rizično - kazao je Mastilović.
Dodao je da redosled uvođenja robotizacije neće diktirati PKS, već tržišna logika, a kompanije će prve robote uvoditi tamo gde je manjak radnika najveći, a povraćaj investicija najbrži.
(Politika)
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