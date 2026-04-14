UVEDENA JEDINSTVENA MERA: Na bolovanje i kada vam se razboli kućni ljubimac

ITALIJA je prva zemlja na svetu koja je uvela plaćeno odsustvo zbog bolesti kućnog ljubimca. Ova mera je rezultat višegodišnjeg procesa koji je započeo presudom iz 2017. godine.

Italija je uvela meru koja predstavlja presedan u svetu: briga o teško bolesnom kućnom ljubimcu sada je zvanično priznata kao legitiman razlog za korišćenje plaćenog odsustva. Zaposleni mogu da koriste do tri dana bolovanja godišnje, pod uslovom da dostave veterinarsko uverenje o potrebi za hitnom negom, a životinja mora biti mikročipovana i registrovana u odgovarajućem registru, piše dnevnik.si.

Iza ove naizgled iznenađujuće mere stoji dugogodišnji proces čiji su temelji postavljeni još 2017. godine, presudom u čuvenom slučaju "Kučola".

Univerzitetska bibliotekarka iz Rima tada je uzela slobodan dan da bi brinula o svom starijem engleskom seteru i borila se za pravo na plaćeno odsustvo. Njeni advokati su dokazali da je po italijanskom zakonu uskraćivanje pomoći životinji koja jako pati krivično delo.

Zato, briga o kućnom ljubimcu nije samo lični izbor, već i zakonska obaveza. Iako su u mnogim domaćinstvima, ne samo u Italiji, psi, mačke i druge domaće životinje ravnopravni članovi porodice, u većini zemalja se i dalje pravno smatraju imovinom. Odluka italijanskog suda priznaje brigu o životinjama koje pate kao ozbiljnu ljudsku odgovornost, a ne samo pitanje načina života.

