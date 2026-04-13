VAŽNO ZA FRILENSERE: Ako ste u 2025. zaradili više od ovog iznosa, čeka vas dodatni porez

FRILENSERI imaju rok do kraja meseca da izaberu model oporezivanja. Saznajte koji su uslovi i kako prijaviti dodatni porez na dohodak.

Ovog meseca frilenseri treba da se odluče za jedan od dva modela plaćanja poreza na zaradu ostvarenu u prva tri meseca ove godine. Od 1. aprila teče i rok u kome građani sa većim prihodima treba da prijave dodatni porez na dohodak ostvaren u prošloj godini. Poreska uprava je ukrstila podatke i već pripremila popunjene obrasce koje mogu naći u svom e-sandučetu.

Koliko dinarskih milijardera imamo, znaće se posle 15. maja, do kada građani sa dubljim džepom treba da dopune ili potvrde prijavu koju su im poreznici već pripremili.

- Do kraja roka za podnošenje prijava Poreska uprava neće izlaziti sa podacima. U prethodnoj godini oko 29.500 lica su podnela poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana, iskazala su prihod, za prvih 100, od nekih 260 miliona do 1,4 milijarde dinara - kaže Dragan Agatunović iz Poreske uprave.

Dodatni porez čeka svakog ko je u prošloj godini prihodovao više od 5.400.000 dinara. Zavisno od visine prihoda, poreska stopa je 10 ili 15 odsto. Olakšicu imaju mlađi od 40 godina i oni koji investiraju.

- Za ljude do 40 godina, koji imaju dupli limit za taj godišnji porez, a ulaganje u alternativni investicioni fond im omogućava da čak do 50 posto mogu smanjiti poreze. Praktično smanjićete za 50 posto porez i novac će ostati u tom fondu, koji se sutra može uvećati. Nije nikakva garancija, može i propasti, ali može da se desi da novac od poreza još uvećate, i jednostavno – em što ne platite porez, em imate uvećanu imovinu - kaže Milan Trbojević iz Agencije za knjigovodstvo.

Među obveznicima tog poreza je i poneki frilenser, ali oni do kraja meseca treba i da odaberu jedan od dva modela poreza na zarađeno u protekla tri meseca.

Izbor između dva modela

Onaj ko bira prvi model, na tromesečnu zaradu oko 103.000 dinara ne plaća porez, a preko tog iznosa 20 odsto. Zdravstveno i penzijsko osiguranje ako želi. Po drugom, neoporezivo je 62.000 dinara, ostalo se oporezuje sa 10 odsto, uplata penzijskog doprinosa je obavezna.

- U prethodnom periodu oko 60 procenata frilensera su se odlučili za drugi model oporezivanja. Uočeno je u prethodnim godinama da dolazi do porasta broja obveznika i broja podnetih prijava. Najveći iznos obračunatog poreza iznosi negde oko tri i po miliona dinara - naveo je Agatunović.

Iako broj frilensera koji se samooporezuju raste, kada je pre tri godine uvođen taj porez, procenjivalo se da ih je bar tri put više.

- Definitivno su prešli u neke druge oblike, nije ovo bilo svima najpovoljnije rešenje, mogli su da otvore preduzetničku, da otvore DOO ili bilo koji drugi oblik koji im odgovara. Neko se možda zaposlio - rekao je Trbojević.

Irena Đorđević iz NALED-a kaže da je ovaj sistem oporezivanja nekako najbolja opcija da obezbedite sebi prava, da možete zdravstveno da se osigurate za nekih 7.000 dinara za tri meseca, i da ukoliko želite da plaćate staž to možete za najmanje 300 evra, za tri meseca.

Upravo je zdravstveno i penzijsko osiguranje razlog zbog kojeg bi oni koji pružaju usluge fizičkim licima, poput pomoći u kući, majstora, fitnes instruktora i ostalih, trebalo da uđu u sistem samooporezivanja.

