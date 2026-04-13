VUČIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE: Predsednik će sutra razgovarati sa predstavnicima ovih partija

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima stranaka.

Vučić će se u 09.00 časova sastati sa predstavnicima Ruske stranke, u 09.30 sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a u 10.00 časova sa predstavnicima stranke Zeleni Srbije, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Predsednik Vučić je posle prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

