VUČIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE: Predsednik će sutra razgovarati sa predstavnicima ovih partija
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima stranaka.
Vučić će se u 09.00 časova sastati sa predstavnicima Ruske stranke, u 09.30 sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a u 10.00 časova sa predstavnicima stranke Zeleni Srbije, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.
Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.
Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.
Predsednik Vučić je posle prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.
