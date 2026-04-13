JANIS ADETOKUMBO: "Milvoki pokazao nepoštovanje prema meni!"

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo izjavio je da su Baksi pokazali nepoštovanje, pošto mu nisu dozvolili da igra u poslednjim utakmicama u regularnom delu sezone u NBA ligi, preneo je danas AP.

Košarkaši Milvokija su ranije danas u gostima izgubili od Filadelfije 126:106 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Adetokumbo je posle meča izjavio da je dovoljno zdrav da može da igra i istakao da je shvatio da nema kontrolu nad svojim igračkim statusom. On nije igrao od 15. marta, kada je nezgodno doskočio posle jednog zakucavanja.

Grčki košarkaš je rekao da je u poslednjih nekoliko nedelja zdrav i da želi da igra, ali je Milvoki navodio da je Adetokumbo van ekipe zbog problema sa kolenom i povrede kosti.

Američki mediji podsećaju da bi Adetokumbo mogao da napusti klub, ali ga Baksi ipak nisu trejdovali.

"Dobio sam dozvolu da igram, ne razumem. Nikada u životu nisam odbio da učestvujem u treningu. Ko god da je to smislio, ne poštuje ono što sam uradio za ovaj tim i način na koji se ponašam", rekao je košarkaš Milvokija.

"Uradio sam ono što je trebalo. Nisam mogao sada da izađem na teren. Ko ima pravo na to? To dolazi odozgo. Mislio sam da imam kontrolu, zdrav sam i igraću. To samo pokazuje da ne samo ja, nego igrači uopšte, nemaju kontrolu. Ne, nisam osećao da imam kontrolu", dodao je Adetokumbo.

On se zagrevao uoči nedavnih utakmica i nije imao nikakve probleme sa povredom.

"To je bilo iscrpljujuće za mene. Ako je bilo iscrpljujuće za mene, defintivno je iscrpljujuće za mene i organizaciju", dodao je Adetokumbo.

Košarkaši Milvokija su završili regularni deo sezone na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije sa 32 pobede i 50 poraza i nisu uspeli da se plasiraju u plej-of NBA lige.

Američki mediji navode i da je Milvoki dogovorio raskid ugovora sa trenerom Dokom Riversom.

