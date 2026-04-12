NEREALNE CIFRE: Gastarbajteri otkrili koliko troše na hranu u Nemačkoj

NA Fejsbuk stranici "Balkanci u Njemačkoj" ovih dana je osvanula objava koja je pokrenula pravu lavinu komentara.

Jedno prosto pitanje o mesečnim troškovima hrane pretvorilo se u raspravu s više od 1.400 odgovora, a brojke koje su ljudi delili poprilično su se razlikovale.

Sve je počelo objavom korisnika koji je želeo da proveri da li troši previše ili je njegov prijatelj jednostavno nerealan.

- Pozdrav ekipo, imam jedno kratko pitanje. Koliko realno trošite na hranu mesečno ovđe u Nemačkoj? Evo sedim s prijateljem, on kaže da on i žena troše 300 evra i da im ništa ne nedostaje, kupuju u Lidlu i Aldiju na akcijama. Ja mu kažem da preteruje, jer meni i mojoj ode 800 evra, a ne kupujemo ništa posebno, normalna hrana i voće. Bacam li ja novac ili on živi na testenini i pašteti? Koliko vama ode na hranu mesečno, pišite iskreno da vidim ko je ovde nije u pravu?

Odgovori su počeli brzo da se nižu, a raspon mesečnih troškova iznenadio je mnoge.

Od skromnih do visokih iznosa

Neki tvrde da se uz pažljivo planiranje može proći relativno povoljno. "Nas dvoje oko 400 do 500 evra, uz to što kuvamo svaki dan, ne oskudevamo ni u čemu i ništa ne bacamo. Srećan je onaj kome malo treba, a ne onaj koji ima mnogo."

S druge strane, ima i onih čiji su troškovi znatno viši, čak i kada žive sami.

"Živim sam sa psom i ispod 1.000 evra mesečno ne ide. Ako želite da živite dugo i zdravo, izbegavajte te akcije u Aldiju i Lidlu. Zna se šta ide na sniženje, roba kojoj uskoro ističe rok. Ko štedi na ishrani, kasnije će trošiti na lekove."

Porodice izdvajaju najviše

Očekivano, najveće iznose izdvajaju porodice s decom, iako ni tu ne postoji jedinstvena brojka. "Od 800 do 1.200 evra, u zavisnosti od meseca, četvoročlana porodica."

"Prijatelj ti preteruje. Četvoročlanoj porodici treba od 800 do 1.000 evra mesečno samo za hranu, a higijena je dodatni trošak."

Ipak, neki smatraju da se i s manje može živeti kvalitetno.

"Jedite normalno i uživajte, 700 do 800 evra za četvoročlanu porodicu je realan iznos za hranu."

Razlike u navikama i izboru namirnica

Veliku ulogu očigledno imaju prehrambene navike i izbor prodavnica. Dok jedni kupuju isključivo na akcijama, drugi biraju skuplje, organski uzgojene proizvode.

"Kupujem bio proizvode i potrošim oko 200 evra. Ne razumem kako nekima toliko ode na hranu."

Tu su i oni koji kombinuju različite prodavnice kako bi smanjili troškove.

"Suprug i ja živimo sami pa nam ode oko 550 do 600 evra. Kupujemo u Aldiju i Lidlu, a ponekad i u Edeki i Reveu."

Neki su se prisetili i ranijih vremena kada su cene bile znatno niže.

"Dok smo živeli u Nemačkoj pre svih ovih poskupljenja, odnosno pre dve godine, trošili smo 600 do 700 evra mesečno s malom bebom."

(Indeks.hr)