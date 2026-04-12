LA LIGA: Osasuna i Betis podelili bodove!

FUDBALERI Osasune i Betisa odigrali su bez pobednika, 1:1 u utakmici 31. kola španske La Lige.

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Gosti su poveli u 7. minutu pogotkom Abdea Ezalzulija. Bod domaćem timu doneo je Ante Budimir iz penala u 40. minutu.

Betis se nalazi na petom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 46 bodova, dok je Osasuna na devetoj poziciji sa 39.

Fudbaleri kluba iz Pamplone će u narednom, 32. kolu La Lige gostovati Atletik Bilbauu, dok će ekipa iz Sevilje igrati sa Đironom.

