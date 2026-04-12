KUPANJE U TOPLIM IZVORIMA BEZ DINARA: Ova mesta nude pravi spa u prirodi i to besplatno, a ne zna se koja lokacije je lepša

VELNES ponuda često podrazumeva visoke cene, ali uživanje u toplim, lekovitim izvorima moguće je i potpuno besplatno - i to na nekim od najlepših lokacija u prirodi.

Foto: Marco Simoni / robertharding / Profimedia

Od Evrope do Novog Zelanda, brojni termalni izvori dostupni su svima koji žele da se opuste bez velikih troškova.

Evropa nudi najraznovrsnije termalne izvore

U španskom gradu Ourense, na severozapadu zemlje, još od rimskog doba koriste se termalni izvori uz reku Minjo. Voda dostiže temperaturu i do 60 stepeni, ima blag miris sumpora i veruje se da pomaže kod problema sa kožom i mišićima. Kupališta postoje i u samom gradu, ali i van njega, gde su uređeni kompleksi inspirisani japanskom tradicijom kupanja.

Na Islandu, u dolini Rejkjadalur, posetioci mogu da se kupaju u toploj reci koja prolazi kroz netaknutu prirodu. Do nje vodi pešačka staza iz mesta Hveragerdi, a put traje oko sat vremena. Okruženje čine vulkanski pejzaži, para i geotermalni izvori, što ovo iskustvo čini jedinstvenim.

Italijansko ostrvo Iskija, u Napuljskom zalivu, poznato je po termalnoj aktivnosti. Iako postoje brojni spa centri, na pojedinim mestima, poput uvale Sorgeto, moguće je besplatno kupanje u toploj vodi koja izvire direktno uz more.

Jedna od najneobičnijih prirodnih atrakcija nalazi se u turskom Pamukaleu, gde su tokom hiljada godina nastale bele krečnjačke terase. U samim prirodnim bazenima kupanje nije dozvoljeno zbog zaštite, ali su u blizini uređeni bazeni sa toplom vodom za posetioce.

Termalni izvori kao deo divlje prirode

U Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji, nalaze se termalni izvori Travertin, gde se u prirodnim kamenim bazenima može uživati uz pogled na planine Sijera Nevada. Kupanje je slobodno, a okruženje privlači ljubitelje prirode i kampovanja.

U Japanu, u planinskom mestu Nozava Onsen, postoji 13 javnih kupatila sa termalnom vodom koja su besplatna za korišćenje. Ova kupatila održavaju lokalni stanovnici, a posetioci su dužni da poštuju pravila ponašanja.

Neobične lokacije koje privlače turiste

U Meksiku, lokalitet Rrve el Agua poznat je po "okamenjenim vodopadima", dok se iznad njih nalaze prirodni bazeni sa toplom vodom u kojima je kupanje dozvoljeno.

Sličan prirodni fenomen postoji i na Novom Zelandu, gde posetioci na plaži sami kopaju rupe u pesku koje se pune toplom vodom iz podzemnih izvora.

Ovakve destinacije pokazuju da opuštanje u toplim izvorima ne mora da bude luksuz, već može biti dostupno svima koji su spremni na malo istraživanja i boravak u prirodi.

(Blic)