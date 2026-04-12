KUPANJE U TOPLIM IZVORIMA BEZ DINARA: Ova mesta nude pravi spa u prirodi i to besplatno, a ne zna se koja lokacije je lepša
VELNES ponuda često podrazumeva visoke cene, ali uživanje u toplim, lekovitim izvorima moguće je i potpuno besplatno - i to na nekim od najlepših lokacija u prirodi.
Od Evrope do Novog Zelanda, brojni termalni izvori dostupni su svima koji žele da se opuste bez velikih troškova.
Evropa nudi najraznovrsnije termalne izvore
U španskom gradu Ourense, na severozapadu zemlje, još od rimskog doba koriste se termalni izvori uz reku Minjo. Voda dostiže temperaturu i do 60 stepeni, ima blag miris sumpora i veruje se da pomaže kod problema sa kožom i mišićima. Kupališta postoje i u samom gradu, ali i van njega, gde su uređeni kompleksi inspirisani japanskom tradicijom kupanja.
Na Islandu, u dolini Rejkjadalur, posetioci mogu da se kupaju u toploj reci koja prolazi kroz netaknutu prirodu. Do nje vodi pešačka staza iz mesta Hveragerdi, a put traje oko sat vremena. Okruženje čine vulkanski pejzaži, para i geotermalni izvori, što ovo iskustvo čini jedinstvenim.
Italijansko ostrvo Iskija, u Napuljskom zalivu, poznato je po termalnoj aktivnosti. Iako postoje brojni spa centri, na pojedinim mestima, poput uvale Sorgeto, moguće je besplatno kupanje u toploj vodi koja izvire direktno uz more.
Jedna od najneobičnijih prirodnih atrakcija nalazi se u turskom Pamukaleu, gde su tokom hiljada godina nastale bele krečnjačke terase. U samim prirodnim bazenima kupanje nije dozvoljeno zbog zaštite, ali su u blizini uređeni bazeni sa toplom vodom za posetioce.
Termalni izvori kao deo divlje prirode
U Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji, nalaze se termalni izvori Travertin, gde se u prirodnim kamenim bazenima može uživati uz pogled na planine Sijera Nevada. Kupanje je slobodno, a okruženje privlači ljubitelje prirode i kampovanja.
U Japanu, u planinskom mestu Nozava Onsen, postoji 13 javnih kupatila sa termalnom vodom koja su besplatna za korišćenje. Ova kupatila održavaju lokalni stanovnici, a posetioci su dužni da poštuju pravila ponašanja.
Neobične lokacije koje privlače turiste
U Meksiku, lokalitet Rrve el Agua poznat je po "okamenjenim vodopadima", dok se iznad njih nalaze prirodni bazeni sa toplom vodom u kojima je kupanje dozvoljeno.
Sličan prirodni fenomen postoji i na Novom Zelandu, gde posetioci na plaži sami kopaju rupe u pesku koje se pune toplom vodom iz podzemnih izvora.
Ovakve destinacije pokazuju da opuštanje u toplim izvorima ne mora da bude luksuz, već može biti dostupno svima koji su spremni na malo istraživanja i boravak u prirodi.
(Blic)
UPOZNAJTE VOJVODINU: Kultura, vino i sporiji ritam života
12. 04. 2026. u 06:45
OAZA U KOJOJ SVA ČULA UŽIVAJU: Selo Rudno - lider etno turizma kraljevačkog kraja
10. 04. 2026. u 07:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
